|№776 від 15.09.2016p.
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Новонароджені забезпечені привичками від туберкульозу
Пологовий будинок Рівненської міської ради днями отримав, вкрай необхідну, вакцину БЦЖ в кількості 1000 доз. Вакцину отримали з Централізованого обласного складу «Спецмедпостачання» за державними поставками.
Тепер кожна здорова дитина пологового будинку на 3-й день життя отримає прививку проти туберкульозу.
До цього, останній раз вакцинації дітей проти туберкульозу у нас проводились в 2015 році, а саме з 17.06.2015 р. по 30.07.2015 р., тоді було виділено 250 доз БЦЖ.
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