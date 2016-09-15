¤

Новонароджені забезпечені привичками від туберкульозу

Пологовий будинок Рівненської міської ради днями отримав, вкрай необхідну, вакцину БЦЖ в кількості 1000 доз. Вакцину отримали з Централізованого обласного складу «Спецмедпостачання» за державними поставками.

Тепер кожна здорова дитина пологового будинку на 3-й день життя отримає прививку проти туберкульозу.

До цього, останній раз вакцинації дітей проти туберкульозу у нас проводились в 2015 році, а саме з 17.06.2015 р. по 30.07.2015 р., тоді було виділено 250 доз БЦЖ.

Переглядів: 30

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: