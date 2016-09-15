Міський голова Рівного відвідав родину Зарічнюків

Зарічнюки - це не звичайна родина, оскільки у батьків на вихованні одинадцять неповнолітніх дітей. За рахунок коштів міського бюджету було відремонтовано дах їхнього будинку, який постійно протікав і унеможливлював проживання в ньому.
Як відомо, суми в 100 тисяч гривень вистачило щоб демонтувати стару покрівлю та встановити нову, допоміг і підприємець – занизивши свої стандарті розцінки.
Окрім того, міська влада постійно допомагає цій сім’ї, в рамках можливого.
Приємно зауважити, що сім’я доволі самостійна, займається бджільництвом та різного роду господарюванням.
Міський голова Рівного Володимир Хомко оглянув територію будинку та сам будинок, не можливо не відзначити чіткий розподіл ролей та обвязків в родині, спробуйте вглядіти одинадцять дітей - це складно. Загалом в будинку Зарічнюків панує атмосфера добра та любові.
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