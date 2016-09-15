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«Телефон довіри» - поліпшує комунікативні навички

Рівненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провів навчальний семінар на тему «Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості». У цьому семінарі взяли участь працівники спеціалізованої служби «Телефон довіри». Таке навчання було організоване за ініціативи керівника цієї служби.

Подібне навчання важливе для психологів «Телефону Довіри». Завдяки організації послідовного, якісного, вмотивованого навчання працівники отримують змогу піднімати «планку» своєї професійної компетентності, поліпшують навички аналізу, та оцінки проблематики звернень, та підбору відповідних технік психологічної допомоги.

Нагадаємо, зателефонувати в «Телефон довіри»

Ви можете за номерами:

62 06 06

+38 (067) 762 06 06

+38 (066) 969 77 10

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