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«Солідарність» втрачає депутатів

Вихід з фракції БПП «Солідарність» обласної ради двох депутатів є дуже небезпечним сигналом, як для цієї політичної сили, так і для всіх місцевих рад.

Річ у тім, що нинішні депутати рад обиралися за новим законом – за, так званими, «відкритими списками». Мінусів у нього виявилося більше, ніж переваг, однак, за задумкою його творців, новий закон про вибори повинен був унеможливити вихід депутатів з фракцій, що було звичним явищем минулих каденцій. Саме тому цікава думка перших депутатів, які вийшли. Автор звернувся до вже колишнього депутата від БПП Михайла Кирилова і попросив його прокоментувати своє рішення.

Річ у тім, що мене до обласної ради делегували виборці. Я розумію, що саме перед ними я і відповідаю. Тому постійно провожу зустрічі, вислуховую своїх виборців, стараюся бути в курсі їх проблем та побажань. Це нормально для відповідального депутата обласної ради. На жаль, за той час, який минув від виборів до місцевих рад, більшість людей розчарувалися у пропрезидентській політичній силі. Це факт. Чому? Все доволі просто: коли ми тільки йшли на вибори, то БПП «Солідарність» була тою реальною політичною силою, яка ставила перед собою завдання реформувати суспільство і завершити процес децентралізації. Я пам’ятаю «регіональну» обласну раду минулого скликання, в якій лише декілька депутатів від опозиції намагалися працювати. Всі інші слухняно виконували вказівки обласної державної адміністрації і навіть і не думали про те, щоб сперечатися із губернатором. Тоді я назвав Рівненську обласну раду «відділом державної адміністрації». Це було так. Потім, коли під час революції Гідності я сам очолив обласну раду, то одним із завдань було перетворити цей «відділ РОДА» у дієвий орган місцевого самоврядування. Це була складна робота, однак ми змогли зробити багато.

Пройшли вибори, немає вже в обласній раді представників партії регіонів та їх союзників, однак старі методи роботи почали відроджуватися. Знову ми бачимо тиск адміністрації при вирішенні дійсно серйозних питань, знову відбувається спроба перетворити раду в придаток адміністрації. До того ж, це робиться вже БПП. Звісно люди невдоволені такою ситуацію, і це закономірно. Громадяни обирали депутатів для того, аби вони представляли їх інтереси, а не були виконавцями рішень чиновників. Тому я прийняв для себе рішення вийти з фракції, тому що не можу в її лавах повноцінно захищати своїх виборців.

Записав Володимир Конєв

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