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Драганчук ради не зіпсує

Ситуація в нашій обласній раді нагадує бійку бульдогів під килимом. Зовні сам процес побачити не можливо, глядачам залишається лише чекати, коли з-під килиму з’явиться переможець. Саме це й відбувається в Рівненській обласній раді нинішнього скликання. Гравців у цій «битві без правил» багато. Тут і обласна адміністрація, який потрібна лояльна рада, і місцеві групи впливу різних вагових категорій, і політичні партії у вигляді їх столичного керівництва. Усі вони відстоюють різні інтереси і знайти якийсь об’єднуючий знаменник дуже важко, якщо взагалі можливо. Саме це додає ситуації обласній раді пікантності, а також інтригу, гідну латиноамериканського серіалу. Отже...

Восьмого вересня відбулося довгоочікуване засідання сесії Рівненської обласної ради. Із 64 депутатів зареєструвалися 59. На засіданні був присутнім і депутат Верховної Ради України від Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий.

На початку сесії депутати Юрій Шарманський та Михайло Кириллов повідомили, що написали заяви про вихід із фракції БПП «Солідарність». Своє рішення депутати залишили без пояснень.

Та, мабуть, найбільшу увагу депутатів і ЗМІ викликало питання, яке стосувалося призначення нового голови Рівненської обласної ради, адже, як ми повідомляли раніше, екс-голови Володимир Ковальчук та Олександр Корнійчук добровільно склали свої повноваження пару місяців тому. Питання «головства» вирішили розглянути першим.

Як не дивно, єдиною кандидатурою на посаду голови ради став представник ВО «Батьківщина» Микола Драганчук. Його кандидатуру запропонувала депутат облради Світлана Богатирчук-Кривко.

Після обговорення пропозицій – влаштували таємне голосування, головою лічильної комісії обрали депутата від БПП «Солідарність» Віталія Ундіра.

Отож, народні обранці проголосували так: «За» – 35 депутатів, «Проти» – 0 депутатів, «Утрималися» – 7 депутатів.

За результатами голосування Микола Драганчук став новим керівником Рівненської обласної ради, а першим його заступником депутати обрали представника від БПП «Солідарність» Олександра Корнійчука.

Однак того ж дня у соціальній мережі «Facebook» депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук опублікував наступне:

«Комусь цукерки таки злипнуться...

В Рівному вибрали голову обласної ради, представника ВО «Батьківщини» Миколу Драганчука. Обрали з подачі фракції БПП і голосами БПП. Цю неприродну коаліцію утворено за рішенням вже колишнього голови Рівненської обласної ВО «Батьківщина», місцевого кондитера Миколи Кучерука. Мабуть, корпоративна солідарність важливіша за партійну дисципліну, адже обрання Драганчука відбулося проти волі політради ВО «Батьківщина» і особисто Юлії Тимошенко.

Щойно Юлія Тимошенко підійшла до нашої радикальної фракції і повідомила нашого Лідера Олега Ляшка, що тільки-но відбулося засідання політради ВО «Батьківщина», на якому Миколу Кучерука виключено з партії, а Миколу Драганчука зобов›язано скласти повноваження голови Рівненської обласної ради.

Щойно коллега, народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Євтушок у моїй присутності зателефонував Миколі Драганчуку і довів рішення політради своєї партії.

Драганчук пообіцяв дотримуватися партійної дисципліни і не пізніше, ніж завтра, скласти повноваження.

Далі буде…».

Звичайно ж, журналісти пробували дізнатися більше про це в новообраного голови Миколи Драганчука, а також у голови ВО «Батьківщина» в Рівненській обласній раді Миколи Кучерука, проте чіткої відповіді восьмого вересня від них почуто не було…

Однак, лише питаннями керівництва ради і прийняли ще більше сорока рішень, щоправда більшість з них стосувалося призначення нових керівників комунальних закладів області. На цьому найдовша сесія Рівненської обласної ради була закрита.

Олександра НАГОРНА

Після сесії…

Не встигли місцеві журналісти «переварити» карколомний кар’єрний зліт Миколи Драганчука, як останній скликав брифінг. На ньому пан Микола розповів свою версію того, що передувало його обранню. За словами голови обласної ради, буквально перед самим пленарним засіданням було вирішено, що «Батьківщина» підтримає кандидатуру голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка в раді – Оксану Лозову.

Однак цього не сталося через відмову самої фракції радикалів. Ну й вже тоді довелося піти на вибори самому пану Драганчуку. Це версія голови обласної ради, він на неї має повне право. Наразі офіційного коментаря від обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка ми не маємо, як, до речі, і від «Батьківщини». Річ у тім, що в Рівненській обласній раді після останніх кадрових змін утворилось таке собі «спільне БППшне та «Батьківщинецьке» керівництво. Тобто голова – від «Батьківщини», а його перший зам – від БПП. Це при тому, що на загальноукраїнському рівні ці політичні сили сьогодні є конкурентами, якщо не ворогами. Ситуація пікантна і явно буде мати продовження найближчими днями.

Володимир КОНЄВ

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