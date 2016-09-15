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Третій рік війни: Кремль нищить Україну руками її ж громадян

Політична криза і відставка попереднього уряду були замовленням Москви

На початку вересня Росія розпочала масштабні військові навчання «Кавказ-2016», в рамках яких були проінспектовані дії штабів військ у Криму. Кремль стягує потужну наступальну зброю як до кордонів України, так і на її окуповану частину. У РНБО та Міноборони говорять про два можливих сценарії подальшого розвитку подій на Донбасі. Перший – це повномасштабний наступ Росії на України. Другий – гібридний. Це поєднання збройного шантажу РФ з розхитуванням ситуації в самій Україні.

Кремль послідовно підживлює антиукраїнські настрої не лише серед своїх громадян, які досі впевнені у правдивості історій про розіп’ятих немовлят, але й тисне через медіа на самих українців. Причому робить це руками українських політиків, які на публіку клянуться у вірності батьківщині і начебто ратують за інтереси звичайних громадян.

Останній гучний скандал з цього приводу – оприлюднення переписки росіянки Марії Столярової, шеф-редактора програми «Подробності» на телеканалі «Інтер». Тієї самої, що у день пам’яті і скорботи за полеглими під час Революції гідності в прямому ефірі нецензурно вилаялась на адресу героїв Небесної сотні, після чого СБУ видворила її з країни. У листуванні Столярової вперше чітко називаються «проекти Кремля», які успішно діють сьогодні в Україні для підриву державності. І ці проекти – цілком конкретні народні депутати, що не соромлячись називають себе «політиками нової формації». Прикметно, що викрили зрадників волонтери, а не СБУ. Остання вже давно мала б не просто назвати прізвища «п’ятої колони», але й домогтися справедливого покарання тих, хто за кремлівські гроші штовхає Україну назад до «братовбивчих» обіймів Росії. Однак ось уже третій рік після Революції Гідності в нашій країні спокійно працюють медіа, які вчать українців зневажати власну країну, а громадські і політичні діячі щосили дискредитують спроби української влади будувати незалежну від Москви державу.

Найяскравіший приклад такої підривної роботи – масована інформаційна кампанія проти колишнього прем’єра Яценюка і його партії «Народний фронт». Не встигла Україна відбити хвилю воєнної агресії, злізти з російської «газової голки», закрити небо для літаків з триколором на борту, почати облаштування державного кордону, якого ніколи не було, заручитись підтримкою солідних західних партнерів, як на тодішнього голову уряду посипались образи, звинувачення і докори. Збоку усе виглядало так, наче окремі нардепи, що розгорнули справжню травлю Яценюка, передусім дбають про інтереси простих українців.

Однак завдяки оприлюдненому листуванню Столярової з’ясувалось, що ця інформаційна кампанія була ретельно зрежисована і оплачена Кремлем. Яценюк надто заважав росіянам здійснювати послідовну окупацію країни – як пряму, так і гібридну. У Москви були масштабні плани: окрім відставки уряду Яценюка йшлося про організацію дострокових виборів до парламенту, а потім і президентських, згортання реформ, припинення фінансування АТО й скасування санкцій проти Криму й терористів на Донбасі. Арсеній Яценюк зірвав ці плани: добровільно пішов у відставку, зберіг урядову коаліцію.

Втім, Кремль досі не полишає планів дестабілізувати ситуацію в Україні, а його агенти продовжують «обробляти» українців. Йдеться насамперед про трьох народних депутатів – Дмитра Добродомова, Борислава Березу та Сергія Капліна. Політиків, що з’явились нізвідки і дуже швидко стали дуже помітними медійних персон в країні – рідко яке політичне ток-шоу сьогодні обходиться без їхньої участі. А на «Чорне дзеркало», яке виходить на «Інтері», вони ходять як на роботу. Марія Столярова, що відкрито називає себе та російського консультанта «Інтера» Ігоря Шувалова «руками Кремля», у листах чітко пише, що Каплін, Добродомов та Береза – її проекти. Навіть передвиборчі ролики Капліна, як з’ясувалось, монтувались у Москві під наглядом Столярової. Достатньо згадати, хто найбільше вимагав відставки Яценюка і дочасних виборів парламенту, як пазл складається: саме ця трійця «депутатів нової хвилі» чітко діяла в інтересах Кремля. Звісно, усі ці звинувачення можна було б назвати здогадками, але Борислав Береза і Дмитро Добродомов визнали справжність цих листів.

І оскільки кінцевої мети Кремль ще не досягнув, його підручні продовжують розхитувати ситуацію в країні, провокуючи масштабну політичну кризу, а разом з нею – і можливість для Москви отримати контроль над Україною. Щойно розпочалась нова сесія Верховної Ради, як Сергій Каплін завів традиційну пісню про те, що країні необхідні перевибори. Й надалі продовжуються описані у листуванні Столярової кампанії з дискредитації України, антиросійських ініціатив та наших політиків. Просто під носом в українців продовжують працювати диверсанти, що не цураються брати гроші у Москви і працювати проти своєї держави.

Валерій Пологов

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