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Передайте за проїзд дві гривні

12 вересня відбулось засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Начальник управління транспорту і зв’язку Віталій Миронюк доповів про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом:

«Останній раз ціни підвищувалися ще першого липня 2013 року, тоді проїзд коштував 1,50 грн. За останні три роки мінімальна заробітна плата збільшувалася з 1218 грн до 1450, а з грудня цього року вона становитиме вже 1600 грн. Також зросли ціни на електроенергію. У зв’язку з цим вже з першого жовтня цього року ми змушені підвищити ціну до 2 грн. До речі, у всіх містах Західної України проїзд міським електротранспортом вже давно коштує 2 грн, а у Вінниці вже й 3 грн. Ми – останнє місто, яке ще не підвищило свої тарифи».

На засіданні міськвиконкому говорили про підтвердження приєднання теплового навантаження для всіх категорій споживачів ТОВ «Рівнетеплоенерго». Заступник начальника «Рівнетеплоенерго» Людмила Данилюк розповіла, що 85% споживачів мають прилади обліку тепла, тому й використовують менше літрів води. В кожному будинку проживає різна кількість людей, відповідно – різні показники теплового використання.

Також міський голова Рівного Володимир Хомко повідомив присутніх, що наразі місто готове до роботи в осінньо-зимовий період:

«Новостворені ОСББ, на жаль, не знають, як готуватися до зимового періоду, – зазначив Володимир Хомко. – Тому серед них має бути розроблений план, по якому вони будуть діяти. В свою чергу, міська влада допоможе ї коштами. Цей рік будемо «пересувати їхні ноги», а на наступний – пустимо ОСББ у «вільне плавання». Ми закупили багато снігоочисної техніки, до зимового періоду вже готові».

А заступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Лапюк додав, що наразі найважливіше питання – закупівля солі на посипання доріг у місті.

Олександра НАГОРНА

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