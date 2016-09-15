|№776 від 15.09.2016p.
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На відновлення армії перерахували 98 мільйонів гривень
Понад 98 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської області у вигляді сплати військового збору із сум отриманих доходів впродовж січня-серпня цього року.
Ця сума на 20,5 мільйонів гривень перевищує минулорічну, сплачену протягом такого ж періоду. Це, в першу чергу, є результатом поетапного виведення з «тіні» доходів працюючого населення, вважають в ГУ ДФС у Рівненській області.
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