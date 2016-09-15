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На Рівненщині пройшли ХХІ спортивні ігри інвалідів

Під час ХХІ спортивних ігор, що відбулися у приміщенні регіонального центру «Інваспорт», змагалися спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату (настільний теніс, кульова стрільба, армспорт), з вадами зору (шахи, шашки, армспорт) та вадами слуху (настільний теніс, кульова стрільба, більярд).

У змаганнях прийняли участь 220 учасників із Сарненського, Костопільського, Рокитнівського, Зарічненського, Здолбунівського районів, міст Кузнецовськ, Острог та Дубно. Також до спортивних ігор долучилися мешканці Бугринської об’єднаної територіальної громади, вихованці Острозької спецшколи-інтернату, Клеванської спецшколи-інтернату, Костопільської спецшколи-інтернату та м.Рівне.

15.09.2016Прес-служба Рівненської ОДА


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