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На Рівненщині пройшли ХХІ спортивні ігри інвалідів

Під час ХХІ спортивних ігор, що відбулися у приміщенні регіонального центру «Інваспорт», змагалися спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату (настільний теніс, кульова стрільба, армспорт), з вадами зору (шахи, шашки, армспорт) та вадами слуху (настільний теніс, кульова стрільба, більярд).

У змаганнях прийняли участь 220 учасників із Сарненського, Костопільського, Рокитнівського, Зарічненського, Здолбунівського районів, міст Кузнецовськ, Острог та Дубно. Також до спортивних ігор долучилися мешканці Бугринської об’єднаної територіальної громади, вихованці Острозької спецшколи-інтернату, Клеванської спецшколи-інтернату, Костопільської спецшколи-інтернату та м.Рівне.

Прес-служба Рівненської ОДА

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