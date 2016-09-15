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50% господарств Рівненщини отримує житлові субсидії

Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко взяв участь у загальноукраїнській селекторній нараді під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Учасники наради, зокрема, обговорили питання оформлення субсидій для населення.

За словами Олексія Муляренка, половина господарств Рівненщини отримує житлові субсидії. Зокрема, соціальну державну підтримку наразі одержують майже 186 тисяч рівненських родин. Водночас на Рівненщині триває перерахунок житлових субсидій для тих людей, які раніше ними користувалися. Наразі автоматично адресну допомогу перепризначено для більше 70 тисяч домогосподарств.

Так, жителі, які не мають великих доходів і не можуть сплатити повну ціну за комунальні послуги, отримують допомогу від держави. Вона складає 85% від повної вартості комунальних послуг. Така соціальна підтримка спрямована безпосередньо на кожного жителя області, а не підприємство – надавача комунальних послуг.

Це перевага діючого механізму субсидій, який ще значно спрощено у цьому сезоні.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що за системи, що існувала в минулому, коли ціни на газ були занижені, різниця у ціні з бюджету компенсувалася напряму НАК «Нафтогаз», і таке фінансування сягало 100 млрд гривень щороку та були приховане від українських громадян.

Крім того, дешевий газ списувався за нормами споживання на населення, а потім перепродавався на ринку за комерційною ціною - на цих оборудках зловмисники заробляли «сотні мільйонів і мільярдів», зазначив Голова Уряду.

«Таку систему ми підтримувати не будемо, тому що вона є недосконала і корупційна», - підкреслив він.

Нагадаємо, механізм отримання субсидій у цьому сезоні значно спрощено.

Для її оформлення необхідно подати лише Заяву та Декларацію про доходи. Єдиною причиною відмови надання субсидії може бути одноразова покупка товару більше, ніж на 50 тисяч гривень. Тим, хто раніше оформив субсидію у 2015-2016рр, не потрібно проходити цю процедуру знову.

Субсидія у 2016-2017 роках призначається їм автоматично.

Прес-служба Рівненської ОДА

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