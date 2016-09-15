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На Рівненщині підсумували вступну кампанію 2016-го року

У Рівному підсумували цьогорічну вступну кампанію під час засідання оперативного штабу при Рівненській ОДА. Найменше користувались популярністю серед вступників 2016 року наступні спеціальності - “Технологія легкої промисловості (моделювання та конструювання промислових виробів)”, “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” та “Мисливське господарство”.

Щодо вищих навчальних закладів державної форми власності – то найбільше абітурієнти захотіли здобувати освіту в РДГУ (10 тис. 759 заяв), на другому місці – НУВГП (9 тис. 860 заяв), на третьому - НУ„Острозька академія” (5 тис. 301 заява).

Щодо приватних – то найбільшу кількість заяв подали вступники до ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука” (4370 заяв).

«Цьогорічна вступна кампанія пройшла злагоджено, без порушень. Вона дещо відрізнялась від попередніх років. Передусім, було затверджено новий перелік галузей підготовки і спеціальностей; заяви на вступ подавались за результатами ЗНО в електронній формі на освітню програму “бакалавр”; було відмінено норми “позаконкурсний вступ”, “цільовий прийом”; “адресність держзамовлення”», - зазначив начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА Григорій Таргонський.

Загалом, у 2016 році до вищих навчальних закладів області різних форм власності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та освітнім ступенем “бакалавр” вступили 9 тисяч 694 абітурієнтів, що на 21 % менше у порівнянні із минулим роком.

«Нам потрібно приваблювати випускника у рівненські виші, закладам більше розповідати про можливості навчання там, аби діти не покидали нашу область та країну», - зауважила заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук- Кривко.

Із загальної кількості зарахованих на навчання за вищезгаданими освітньо-кваліфікаційними рівнями вступили:

за державним замовленням – 3 тисячі 987 абітурієнтів, що на 8,8 % менше у порівнянні із минулим роком (4371 у 2015 р.);

у порівнянні із минулим роком на 27,8 % зменшилася кількість зарахованих на контрактну форму і становила 5 тис. 707 осіб (7910 у 2015р.).

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