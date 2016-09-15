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Не провокуйте пожежі в екосистемах!

Окремі громадяни зі злочинною впертістю продовжують випалювати суху рослинність та сміття на власних присадибних ділянках. І це – незважаючи на неодноразові звернення рятувальників щодо заборони спалювання населенням сухостою та післяжнивних залишків.

Адже останніми днями на Рівненщині спостерігається надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, а випалювання рослинності призводить до задимлення окремих територій населених пунктів та створює загрозу виникнення масштабних пожеж.

Лише з початку вересня співробітники Служби порятунку Рівненщини 36 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої трави, післяжнивних залишків, сміття та картоплиння на загальній площі майже 18 га. Найбільше таких випадків сталося у Костопільському, Здолбунівському, Дубенському, Дубровицькому, Сарненському, Острозькому, Млинівському та Рівненському районах. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників ДСНС дані пожежі не встигли набрати загрозливих масштабів та були вчасно ліквідовані. Ніхто з людей та їх майно не постраждали.

Щоб донести вкрай важливі повідомлення та застереження з цієї проблеми до якомога більшої кількості населення, фахівці ДСНС спільно з працівниками поліції, представниками лісових господарств та органів місцевого самоврядування постійно проводять з громадянами інформаційно-роз’яснювальну роботу та розміщують наочну агітацію у поштових відділеннях, лікарнях, магазинах, на вокзалах, вулицях. До участі в заходах запрошують також і представників засобів масової інформації.

Шановні громадяни! Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає Вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Особливо уважними варто бути впродовж 13-16 вересня, адже саме в цей час майже по всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидайте недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку.

Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем.

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!

За інформацією ГУ ДСНС України у Рівненській області

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