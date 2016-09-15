На відновлення української армії на Рівненщині перерахували 98 мільйонів гривень

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¤ Корецька громада ще має шанс стати найпотужнішою У місті Корець в рамках проекту Пульс «Децентралізаційний марафон» обговорили перспективу створення міської громади.... =>>>=