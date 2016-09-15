Учасників АТО запрошують на концерт до Києва

Військових з Рівненщини запрошують на концерт «Пісні, народжені в АТО». Захід відбудеться 22 вересня у Києві.
На сцені концертного залу «Жовтневий» виступатимуть військовослужбовці, що брали участь у бойових діях на Сході країни. Вони заспівають власні пісні наживо.
Також під час концерту представлять свої виступи відомі українські артисти та музиканти. А це - Олексій Горбунов, Віктор Павлик, Скрябін, Світлана Тарабарова, Андрій Бурим, Алла Мартинюк, ДІЛЯ, Андрій Джеджула, Друга Ріка, Tarantinos.
Для учасників бойових дій на сході з Рівненщини пропонують безкоштовні запрошення.
Доїзд бажаючих до концертного залу «Жовтневий» (алея Небесної Сотні, 1) організовує Рівненський Центр допомоги учасникам АТО.
Водночас, аби отримати безкоштовне запрошення, потрібно звертатися за телефонами: (068) 850 40 10 та (050) 663 60 90.
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