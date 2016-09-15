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На Костопільщині тривають перемовини щодо формату об’єднання громад

Децентралізація – актуальне питання для Костопільського району. Там вже тривалий час тривають перемовини щодо формату об’єднання громад. Сільські ради не можуть визначитись з ким бути, тому процес дещо затягнувся.

Нині у Костопільському районі на Рівненщині з п’яти громад, утворена лише одна - Пісківська. На пропозицію міста Костопіль навколишні сільські ради, які згідно перспективного плану утворення громад мали увійти до об’єднання, позитивних рішень і досі не прийняли. Люди вагаються, адже невпевнені, що такий союз піде на краще для жителів сіл.

В рамках «Децентралізаційного марафону» проекту Пульс АМУ, фахівці з питань децентралізації зустрілися з керівництвом міста Костопіль.

Директор РВ АМУ Тетяна Грещук наголосила - сьогодні міста мають допомогти селам, і підтягнути їх на вищий рівень. Адже нині надто велика різниця між життям у місті та селі.

Консультант з бюджетних питань проекту Пульс «Децентралізаційний марафон» Людмила Кушнер зробила детальний аналіз бюджету майбутньої Костопільської ОТГ, яка за попередніми розрахунками має бути спроможною. Крім того, присутнім було надано роз›яснення щодо розрахунків та умов отримання субвенції з Держбюджету на розвиток інфраструктури ОТГ.

Після обговорення експерти разом з керівництвом міста напрацювали алгоритм спільних дій до подальшого створення громади.

Повідомляє проект ПУЛЬС Асоціації міст України

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