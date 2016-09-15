У Рокитнівському районі з об’єднанням не поспішають
До процесу децентралізації у віддаленому Рокитнівському районі Рівненщини люди ставляться з пересторогою. Таку думку висловили сільські голови під час зустрічі з консультантами з питань децентралізації проекту Пульс в рамках «Децентралізаційного марафону».
Згідно перспективного плану в районі заплановано утворити дві ОТГ - Рокитнівську селищну та Березівську громади.
Однак у цьому районі – що не сільська рада – то громада. Адже більшість з них нараховують понад п’ять тисяч мешканців, а це одна зі складових спроможності громади. Тому деякі сільські голови вирішили не поспішати з об’єднанням, мовляв вони і так потужні громади, та й вигоди від ОТГ поки не бачать.
Натомість заступник голови районної адміністрації Олексій Берташ має іншу думку. Оскільки Березове немає належної інфраструктури для центру громади, почали обговорювати варіант об’єднання в одну Рокитнівську громаду, з філією в одному з віддалених сіл. Таку пропозицію Рокитне подало усім сільським радам, але позитивних відповідей було не достатньо.
Водночас почали вивчати досвід своїх сусідів – Клесівської та Миляцької громад. Консультанти підтвердили спроможність їхніх сусідів, і навели конкретні приклади успішно втілених проектів цих громад. Водночас розповіли, на що варто зважати людям при створенні громади, як обирати голову та депутатів, і які повноваження та відповідальність лягають на посадових осіб.
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