У Корнині триває реконструкція сільської школи

Приміщення закладу було побудоване більше 80 років назад – у 1934 році. Тож потреба у реконструкції школи назріла вже давно.
Зараз у школі у три зміни навчається 326 учнів, зберігається тенденція до збільшення кількості школярів. Не вистачає класних кімнат, відсутні спортивна та актова зала.
Роботи з реконструкції розпочалися рік тому – за кошти місцевих бюджетів була виготовлена проектно-кошторисна документація. А вже у 2016 році розпочалися практичні роботи.
Так, цьогоріч на реконструкцію Корнинської загальноосвітньої школи здержбюджету спрямовано 6 мільйонів гривень, обласного – 2 мільйони, ще 2,5 мільйони гривень – з місцевого. Наразі, вже збудували фундамент під спортивну залу, тривають роботи зі зведення стін.
Тим часом, окрім школи в Рівненському районі будується ще два дитячих садочки.
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