|№776 від 15.09.2016p.
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Мешканцям Рівненщини продовжать компенсувати відсотки за «теплими» кредитами
Так, депутати на сесії облради підтримали ініціативу Рівненської ОДА та додатково з обласного бюджету виділили 1,5 млн.грн. на Програму відшкодування відсоткових ставок людям за «теплими» кредитами.
Як розповів перший заступник голови Рівненської ОДА, обласну Програму щодо відшкодування «теплових» кредитів запровадили ще у 2015 році – паралельно з Державною. Відповідно до Програми мешканцям Рівненщини компенсують 15% тіла кредиту на придбання енергозберігаючого обладнання.
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