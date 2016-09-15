За «гарячими слідами» затримали зловмисників, які обікрали пенсіонерку
12 вересня про крадіжку грошей у сусідки поліцейським повідомила 59-річна жителька села Озеряни. Жінка запам’ятала авто, на якому пересувалися зловмисники, тож правоохоронці оперативно їх затримали.
До поліцейських, які у складі слідчо-оперативної групи Дубенського відділу поліції поверталися з місця скоєного кримінального правопорушення в селі Озеряни звернулась місцева жителька. Вона розповіла, що дві невідомі жінки викрали у її 82-річної сусідки сім тисяч гривень, а також зазначила, що зловмисники пересуваються на «вазівці» темно-синього кольору та попрямували у напрямку села Варковичі.
«Поліцейські оперативно затримали автомобіль «ВАЗ 2199» у селі Привільне, — повідомив начальник Дубенського відділу поліції Володимир Голубош. — У салоні перебували дві жінки та водій. Вони зізналися у скоєнні крадіжки, показали гроші, які заховали у нижній білизні, та зараз дають покази слідчому. Наразі відомо, що зловмисники — жителі Чернігівської області».
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів.
Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками чи потерпілими в скоєних вказаними особами злочинів, повідомити на спецлінію «102».
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