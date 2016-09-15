Збив пішохода,

В обласну лікарню з численними травмами пізно ввечері 10 вересня доставили 69-річного рівнянина. Чоловік потрапив під колеса авто, водій якого намагався втекти з місця події.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 21-ї години 69-річний житель обласного центру перетинав проїжджу частину на вулиці Степана Бандери неподалік від перехрестя із вулицею Чорновола, як на нього здійснив наїзд автомобіль «ВАЗ 2108». 37-річного рівнянина, водія легковика, який намагався утекти з місця події, затримали навулиці Тихій.
Потерпілого госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню, де медики у нього діагностували політравму, переломи ребер та забійні рани.
Натомість водію, який зник з місця пригоди, тепер загрожує не лише кримінальне покарання за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а й притягнення до адміністративної відповідальності за залишення місця ДТП згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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