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Збив пішохода,

але від поліцейських втекти не вдалося

В обласну лікарню з численними травмами пізно ввечері 10 вересня доставили 69-річного рівнянина. Чоловік потрапив під колеса авто, водій якого намагався втекти з місця події.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 21-ї години 69-річний житель обласного центру перетинав проїжджу частину на вулиці Степана Бандери неподалік від перехрестя із вулицею Чорновола, як на нього здійснив наїзд автомобіль «ВАЗ 2108». 37-річного рівнянина, водія легковика, який намагався утекти з місця події, затримали навулиці Тихій.

Потерпілого госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню, де медики у нього діагностували політравму, переломи ребер та забійні рани.

Натомість водію, який зник з місця пригоди, тепер загрожує не лише кримінальне покарання за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а й притягнення до адміністративної відповідальності за залишення місця ДТП згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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