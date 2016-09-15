|№776 від 15.09.2016p.
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На Сарненщині чоловік загинув на пилорамі
У селі Калинівка восьмого вересня 48-річний місцевий житель, розпилюючи колоду, спіткнувся та упав на стрічку пилорами. Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани тіла та помер у лікарні.
Поліцейські встановили, що потерпілий підробляв на пилорамі у селі Калинівка та офіційно не був оформлений. Учора близько 19 години він разом з двома чоловіками розпилював стрічковою пилорамою дерев›яної колодки. Раптово спіткнувся та упав спиною на стрічку. Потерпілий отримав тяжку різану рану тіла та помер у Степанській районній лікарні.
За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту.
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