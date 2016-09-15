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«Врятувала» сина від поліції за шість тисяч доларів США

Із заявою до Рівненського відділу поліції звернулася 73-річна жителька обласного центру. Жінка перерахувала шахраєві шість тисяч доларів США, «рятуючи» сина з поліції.

Пенсіонерці зателефонував невідомий, який представився працівником поліції, і повідомив, що у сина неприємності, пов’язані з наркотиками.

Для залагодження справи терміново потрібні шість тисяч доларів США. Не перевіривши інформацію та не сконтактувавши з сином, мати одразу взяла гроші і перерахувала в одному з банків на вказаний шахраєм рахунок. Лише після того, як вона з’ясувала, що ніяких проблем у сина немає, зрозуміла, що її ошукали.

Відома схема шахрайського виманювання грошей від людей і далі працює в нашій області. Зазвичай людям телефонують уночі, представляються працівником поліції і сповіщають, що їхня дитина стала винуватцем ДТП або скоїла злочин. Для того, аби владнати цю проблему з правоохоронцями, необхідно сплатити значну суму грошей, яка окреслюється тисячами гривень. Перелякані і збентежені люди, не замислюючись, не телефонуючи рідним, з якими нібито трапилась біда, віддають останні гроші, аби врятувати їх...

Однак надання неправомірної вигоди службовій особі карається Законом.

Згідно зі санкцією статті 369 Кримінального кодексу України особі, яка надає кошти за «звільнення від кримінальної відповідальності» загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Шановні громадяни! Будьте уважними й обережними у спілкуванні з незнайомцями, особливо по телефону. Якщо вас сповіщають про вчинені вашими родичами злочини, ДТП або інші пригоди та пропонують «вирішити справу» за певну суму, відразу кладіть слухавку та телефонуйте в поліцію за номером «102». Розповідайте про такі схеми людям похилого віку, застерігайте їх від необдуманих і поспішних учинків.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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