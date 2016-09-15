На Березнівщині не розминулися скутер із позашляховиком
Сьомого вересня вранці у селі Моквин зіткнулися автомобіль «Hyundai Santa Fe» та скутер «Jieda». Унаслідок ДТП водія двоколісного транспортного засобу госпіталізували до районної лікарні.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 23-річний березнівчанин, водій автомобіля «Hyundai Santa Fe», з невідомих поки причин, допустив зіткнення із скутером «Jieda» під керуванням 50-річного місцевого жителя, який здійснював поворот праворуч.
Водія скутера доставили у Березнівську центральну районну лікарню, де медики у нього діагностували струс головного мозку, закритий перелом ноги та забої.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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