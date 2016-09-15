|№776 від 15.09.2016p.
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У Рівному в ДТП постраждав мотоцикліст
Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та легковика авто сталася близько 16-ї години 13 вересня на вулиці Соборна обласного центру.
У результаті зіткнення автомобіля «Mitsubishi Lancer» з мотоциклом постраждав 30-річний водій двоколісного транспортного засобу, якого доставили у центральну міську лікарню. За попередньою інформацією, він отримав тілесні ушкодження у виді забійної рани носа та перелому плеча.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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