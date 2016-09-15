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Архів «РР»: Серпень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

¤ Аграрний коледж на шляху в завтра Наш кореспондент Олександра Нагорна зустрілася з директором коледжу Ярославом Петровичем Корсуном і попросила його відповісти на ряд запитань. О.Н: Як і чим зараз живе аграрний коледж? Я.К.: За час вступної кампанії у Рівненський державний аграрний коледж надійшло 927 заяви на денну форму навчання. Прийом студентів проводився гласно, щоденно інформувалися громадяни про хід прийому заяв, працював телефон довіри. За результатами вступних випробувань на навчання у коледж зараховано 350 студентів, з них 250 - за держзамовленням, 100 – за рахунок фізичних осіб. Повністю виконано ліцензований обсяг прийому за держзамовленням. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» (Рівненський державний аграрний коледж) вже понад 60 років (у вересні 2017 року 65 років) працює на ринку агарних освітніх послуг. В умовах високої конкуренції коледж прагне до реалізації стратегічних завдань вищої аграрної освіти, адже саме аграрна освіта є важливою складовою земельної реформи загалом і запровадження ринку землі в Україні. Україна не зможе стати світовою аграрною державою без впровадження інноваційних процесів, раціональних обґрунтованих змін у сільському господарстві, без висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які б могли працювати у нових соціально-економічних умовах, самостійно діяти і приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях та досконало володіти сучасними технологіями виробництва. Імідж коледжу залежить від інноваційного потенціалу навчального закладу, рівня інноваційної культури педагогічного колективу, що передбачає досягнення нової якості навчально-виховного процесу, здійснення кардинальних, базових перетворень у змісті, технологіях навчання й виховання. Стабільними є показники коледжу за щорічним рейтингом участі у конкурсі «Педагогічні інновації», що організований Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», коледж впродовж двох років посідає перше місце серед більш як 100 аграрних технікумів і коледжів. Для формування висококваліфікованих фахівців економічного напряму у коледжі створена лабораторія «Навчальна бухгалтерія». Студенти юридичного відділення набувають досвіду практичної роботи у юридичній клініці, яка створена для надання безкоштовної правової допомоги громадянам. Коледж надає своїм студентам також другу спеціальність, разом із дипломами випускники отримують посвідчення водія. Гордістю коледжу є Навчально-практичний центр із землевпорядкування. Він оснащений найновішими електронно-вимірювальними приладами та комп›ютерами. Крім наших студентів, на базі НПЦ із землевпорядкування проходять практику землевпорядники з інших аграрних закладів України. Тут також проводяться короткотермінові курси перепідготовки та підвищення кваліфікації землевпорядників сільських рад, надаються консультації щодо використання сучасної електронно-вимірювальної та комп’ютерної техніки в землевпорядному виробництві. У березні 2016 року коледж уже вкотре брав участь у Міжнародній виставці та отримав золоту медаль у номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства». О.Н.:Як набувається престиж вашого закладу? Я.К.: Високий авторитет навчального закладу впродовж усієї історії аграрного коледжу формувався, насамперед, завдяки творчій самовідданій праці педагогів. Застосування сучасних педагогічних технологій та технічних засобів навчання дозволяють проводити підготовку фахівців європейського рівня за спеціальностями, які стовідсотково забезпечені працевлаштуванням на сучасному ринку праці: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право», «Геодезія та землеустрій», «Будівництво та цивільна інженерія» (представлена двома спеціалізація ми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»), «Інженерія програмного забезпечення». Виконуючи програму ступеневої освіти, випускники коледжу з усіх спеціальностей продовжують навчання у престижних університетах України: Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному університеті «Львівська політехніка», національному університеті «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків), Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), Національному університеті «Острозька академія»,Львівському державному університеті внутрішніх справ, відкрито навчально-науково-виробничий центр з Тернопільським національним економічним університету. Коледж є колективним членом Інженерної академії України. Однак, повторююся: успіхи і досягнення аграрного коледжу – насамперед заслуга досвідченого та творчого колективу однодумців. Високою є кваліфікація педагогічних кадрів: з 95 викладачів 58 мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 29 – педагогічне звання «викладач-методист», 9 – відмінники освіти України, 7 – відмінники аграрної освіти і науки, 1 – доктор наук, 3 – кандидати наук, 1 заслужений працівник освіти України. Важлива складова конкурентоспроможності навчального закладу у ринкових умовах – його позитивний імідж. Коледж з 2003 року щорічно є учасником міжнародних освітніх форумів «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті». Коледж отримав одну бронзову, одну срібну, вісім золотих медалей за участь у конкурсах з різних номінацій та двічі ставав лауреатом конкурсу І ступеня. Підготовка висококваліфікованого фахівця з використанням інноваційних педагогічних технологій, сучасного виробничого потенціалу та найновіших технічних засобів навчання – не єдине завдання, яке стоїть перед колективом коледжу. Виховання справжнього громадянина своєї країни, патріота, духовно багатої та всебічно розвинутої творчої особистості – невід’ємна складова навчально-виховного процесу. Інноваційна діяльність спрямована на розвиток та саморозвиток молодої людини як творця й проектувальника свого життя. Студенти коледжу беруть активну участь у проведенні наукових конференцій, зльотів іменних стипендіатів «Лідери АПК-ХХІ століття». Викладачі та студенти коледжу – активні учасники міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференцій. У коледжі працюють художні колективи – фольклорний ансамбль «Вишиванка», студія сучасної пісні, які є учасниками Всеукраїнського студентського фестивалю «Софіївські зорі». Серед спортсменів-випускників коледжу – учасники Олімпійських ігор (Прищепа Наталія, випускниця економічного відділення коледжу 2013 р., стала чемпіонкою Європи з бігу на 800м., учасниця Олімпіади в Ріо), призери першості Європи, члени збірної України та ін. Спортивна команда коледжу неодноразово була переможницею обласних і міських змагань. Тематичні та науково-практичні конференції, літературно-художні вечори, концерти художньої самодіяльності, конкурси КВК, участь у «Майдан’s», спортивні змагання, відпочинок на березі Чорного моря, екскурсії та туристичні поїздки збагачують студентське життя позитивними емоціями, згуртовують колектив викладачів та студентів. Креативна діяльність колективу, насичення навчально-виховного процесу сучасними психолого-педагогічними технологіями сприяють успіхам, зміцненню авторитету коледжу та дозволяють перебувати на передових рубежах вітчизняної аграрної освіти. Сьогодні ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» перейшов на новий етап свого розвитку, ставить перед собою нові завдання і впевнено дивиться у майбутнє. О.Н.: Які актуальні проблеми виникають? Я.К.: Трудовий колектив Рівненського державного аграрного коледжу занепокоєний негативними тенденціями, які закладаються до проекту державного бюджету щодо фінансування освітньої галузі. Зокрема, не може не викликати стурбованість заплановане підвищення співвідношення викладач-студент з 1:11 до 1:14 осіб, що зумовить до скорочення значної кількості науково-педагогічних працівників та зниження рівня якості освітніх послуг. Такий підхід суперечить світовим тенденціям, коли у кращих університетах та коледжах світу, з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, це співвідношення зменшується і в середньому становить 1:8. Недопустимим є запропонований Мінфіном перехід на здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» виключно за контрактною формою навчання. Враховуючи реалії сьогодення, у тому числі зубожіння значної частини населення України, таке нововведення стане перешкодою для багатьох здібних студентів, які не матимуть можливості здійснювати плату за навчання. То ж стати магістром зможуть не ті, хто має відповідні знання, а хто володіє достатніми коштами. Не витримує критики і пропозиція Мінфіну скоротити видатки на стипендії. Свою позицію керівництво міністерства обґрунтовує світовою практикою. Але при цьому наші чиновники не хочуть бачити реальну картину – рівень життя у розвинутих країнах та рівень життя українського населення. Для багатьох студентів українських вишів стипендія є не лише стимулом до навчання, але і джерелом для виживання. Крім того, уже сьогодні чимало випускників наших шкіл продовжують навчання за кордоном. Коли ж стипендіальне забезпечення в Україні суттєво зменшиться, можна з упевненістю стверджувати про збільшення кількості бажаючих навчатися у закордонних вузах. Україна стане інтелектуальним донором для інших країн. Аналіз результатів вступної кампанії 2016 року дає можливість зробити висновок про передчасність відмови від цільових направлень, в першу чергу, для аграрних вузів. Підбиваючи підсумки здачі ЗНО у 2016 році, Український центр оцінювання якості освіти підтвердив збереження багаторічної тенденції, коли кращі результати ЗНО мають випускники міських шкіл. На сьогоднішній день відсутній доступ до якісної освіти для школярів багатьох сільських шкіл. Система цільових направлень у деякій мірі нівелювала цю нерівність і відкривала для сільських випускників можливість здобути вищу освіту. Це питання особливо актуальне для аграрних вузів, адже сумнівно, що випускник міської школи, навіть закінчивши аграрний виш, піде працювати на село. У правилах прийому потрібно нарешті визначитись із пільговими категоріями абітурієнтів. Щороку цей перелік змінюється, що дезорганізує роботу приймальних комісій вузів та дає підстави для розмов про соціальну несправедливість.

Рівненський державний аграрний коледж м. Рівне, вул. Коперника, 44 тел.:(0362) 26-59-23, 22-50-83 факс (0362) 22-34-58 e-mail: rdak@rv.uar.net

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