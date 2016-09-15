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17 вересня - День рятівника

17 вересня - День рятівника

Оберігати державу та її громадян від пожеж і надзвичайних ситуацій завжди було благородною справою. Тож, беручи до уваги значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров’я людей, Указом Президента України від 12.09.2008 встановлено свято - День рятівника. Воно відзначається щорічно 17 вересня, адже саме в цей день православна церква вшановує Пресвяту Богородицю Неопалима Купина. Цей чудотворний образ, як і рятівальники, захищає людей від пожеж та іншого лиха й допомагає їм у тяжку хвилину.

ДСНС України не даремно має гасло «Запобігти. Врятувати. Допомогти.». Воно відображає нелегкі будні рятувальників. Попередження та ліквідація пожеж, різного роду аварій і катастроф, стихійного лиха, знешкодження боєприпасів, рятування людей на воді, під час дорожньо-транспортних пригод - ось далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – служби 101.

Організацію та координацію у сфері цивільного захисту, запобігання та організації реагування на надзвичайні ситуації в місті Рівному та Рівненському районі покладено на Рівненське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області та 3-й державний пожежно-рятувальний загін. До складу загону увійшли чотири державні пожежно-рятувальні частини - ДПРЧ-1, 2, 3, 4, три з яких дислокуються у м.Рівне та одна у смт.Клевань. Загальна чисельність Рівненського міськрайонного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту складає – 180 чол., на озброєнні 19 одиниць техніки . На щодобовому чергуванні перебуває понад 30 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки техніки.

З початку 2016 року підрозділами ДСНС в м. Рівне та Рівненському районі ліквідовано 256 пожеж, 152 рази надавалася допомога населенню та іншим службам, зафіксовано 21 випадок виявлення вибухонебезпечних предметів Другої світової війни, з яких вивезено та знешкоджено 56 небезпечних знахідок. Під час проведених оперативно-тактичних дій було врятовано 27 наших співвітчизників та матеріальних цінностей на суму понад 12 млн. грн.

Хочеться подякувати за підтримку та розуміння керівництву місцевих органів влади та місцевого самоврядування, керівникам силових та контролюючих органів міста та району, а також керівникам підприємств, підприємцям, які допомагають вживати всі можливі заходи щодо зміцнення техногенної і пожежної безпеки в регіоні, підтримувати матеріально-технічну базу пожежно-рятувальних підрозділів.

Можу із впевненістю заявити, що робота рівненських рятувальників завжди була і буде направлена на посилення рівня безпеки в місті та районі, оперативної готовності підрозділів аби мешканці завжди почували себе захищеними й були впевненими, що в разі надзвичайної події вони не залишаться наодинці з небезпекою.

Сьогодні висловлюємо глибоку вдячність ветеранам пожежної охорони, які присвятили своє життя справі боротьби з вогнем і сьогодні допомагають нам у розв’язанні щоденних проблем.

У цей святковий день, дорогі колеги, прийміть найкращі побажання нових сил та наснаги, міцного здоров’я і щастя, сімейного затишку і благополуччя, мужності, злагоди та нових професійних звершень в ім’я розбудови нашої держави.

Нехай на терені мужньої професії вас не залишає лицарський дух людяності і впевненості у своїх силах і завжди оберігає вас образ Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини, яка є покровителем пожежників та рятувальників і надає допомогу всім, хто потрапив у біду.

Щастя та добра вам і вашим сім’ям.

15.09.2016Начальник Рівненського міськрайонного управління ГУ ДСНС Віктор Бабак


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