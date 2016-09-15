У Рівному з початку року забезпечено надходження до бюджету
понад 546 мільйонів гривень єдиного соціального внеску
За вісім місяців поточного року Державною податковою інспекцією у м.Рівному забезпечено збір єдиного соціального внеску (ЄСВ) у сумі 546,3 млн.грн. Такі надходження на соціальний захист громадян перевищили планові показники на 8,5 млн.грн.
Податківці нагадують, що з 1 січня цього року значно знизилось податкове навантаження на фонд оплати праці: відсутні класи ризику і діє єдина ставка нарахування ЄСВ в розміри 22%. Також вже немає і відрахування із заробітку працівників в розміри 3,6%. В таких умовах роботодавець має можливість збільшити середню заробітну плату по підприємству в 2,5 рази, не збільшуючи при цьому суму відрахувань ЄСВ на жодну копійку. Тобто, у роботодавця, що виводить заробітну плату своїх працівників з тіні, або підвищує їх зарплатню, навантаження на фонд оплати праці в розрахунку на 1 грн. зарплати пропорційно зменшується. А через несплату єдиного соціального внеску і податків наймані працівники будуть втрачати страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по віку, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.
То ж в ДПІ у м.Рівному сподіваються, що важливість питання легалізації трудових відносин та детінізації заробітних плат знайде розуміння як серед населення, так і серед тих роботодавців, які не поспішають офіційно оформлювати трудові відносини з найманими працівниками та збільшувати рівень заробітної плати своїх працівників.
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