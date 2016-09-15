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Рівненська школа дзюдо – одна з найсильніших у світі: 5 медалей на Паралімпіаді-2016!

Рівненські паралімпійці продовжують виборювати для України лідерство у світовому спорті на олімпіаді в Ріо. Так, за результатами четвертого змагального дня українці посідають третє місце в загальнокомандному заліку. Збірна України має в своєму активі вже 49 медалей: 18 золотих, 13 – срібних і 18 – бронзових. Україна – у трійці найсильніших команд на Паралімпіаді-2016!

Срібною нагородою рівненського спортсмена Олександра Назаренка у ваговій категорії 90 кг закінчили змагання спортсмени з ураженням зору у дзюдо третього змагального дня 10 вересня. Це 29 медаль України та сьома медаль, завойована дзюдоїстами. Напередодні рівненська дзюдоїстка Ірина Гусєва здобула «срібло» (вагова категорія до 63 кг), а Олександр Косінов виборов «бронзу» (до 81 кг).

Нагадаємо, що Юлія Галінська принесла збірній України третю медаль на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Паралімпійка завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг. Також рівненський дзюдоїст Давид Хорава, який виступає у ваговій категорії до 66 кг, завоював бронзову медаль Паралімпіади-2016. Тобто, рівненська школа дзюдо здобула в Ріо 5 медалей!

- Аналізуючи виступ національної паралімпійської збірної команди з дзюдо, вражає динаміка росту загальної кількості здобутих медалей. 7 дзюдоїстів у загальному підсумку взяли 7 нагород, з яких 1 золота, 3 срібних та 3 бронзових медалей, - повідомили у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

Голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук від себе особисто та від депутатського корпусу обласної ради вітає рівненських спортсменів-дзюдоїстів, які здобули медалі на Паралімпійських іграх в Ріо.

- Рівненщина та вся Україна пишається Вами! Гордимося срібними призерами Ріо – Іриною Гусєвою та Олександром Назаренком, бронзовими призерами – Юлією Галінською, Давидом Хоравою та Олександром Косіновим! Ви підтвердили, що рівненська школа дзюдо – одна з найсильніших у світі. Вітаємо наших паралімпійців та їх тренерів, так тримати! - зазначив голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук.

Прес-служба Рівненської обласної ради

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