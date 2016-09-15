|№776 від 15.09.2016p.
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Антон Котляр – найкращий у Горішніх Плавнях
Півзахисник Антон Котляр став найкращим у «Вересі» у виїзній гри проти команди «Гірник-Спорт». Нагадаємо рівняни розгромили клуб з Горішніх Плавнів з рахунком – 6:1.
Кандидатуру Антона підтримало 26% учасників опитування на сайті veres.club. Цікаво, що Котляр не забив жодного з шести м’ячів, але він віддав три гольові передачі. Крім того, Антон безпосередньо долучився до першого голу, зробивши гострий навіс.
Друге та трєтє місця у вболівальницькому рейтингу дісталися Борису Орловському та Ростиславу Волошиновичу, які набрали 12 та 11%.
Загалом участь в опитуванні взяло 302 вболівальника.
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