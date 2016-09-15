У Скадовську на спартакіаді Укрпошти визначатимуть кращих спортсменів
З 15 по 16 вересня 2016 року у Скадовську на Херсонщині відбудеться ХІ Всеукраїнська спартакіада серед збірних команд працівників поштового зв’язку.
Змагання зберуть команди кожної з обласних дирекцій та команду генеральної дирекції.
Працівники Укрпошти змагатимуться в п’яти видах спорту: настільному тенісі, армспорті, шашках, легкоатлетичному кросі та гирьовому спорті. А керівники дирекцій змагатимуться у стрільбі з пневматичної зброї та дартсі.
Зокрема, в легкоатлетичному кросі чоловіки змагатимуться на дистанції 1000 м, а жінки на 500 м за віковими групами - віком 18-35 років та старше 35 років.
Також чоловіки та жінки виборюватимуть першість з настільного тенісу та шашок.
Крім того, найсильніших чоловіків головна суддівська колегія визначатиме у армспорті та гирьовому спорті.
Урочисте відкриття спартакіади відбудеться 15 вересня у Скадовську за участі генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Ігоря Смілянського.
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