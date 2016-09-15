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Фестиваль здорового способу життя продовжує крокувати Рівненщиною

Село Дубно Рокитнівського району стало черговим місцем, яке прийняло в себе Фестиваль здорового способу життя. Справжнім святом для місцевих дітей стала нагода позмагатися зі своїми товаришами в незвичних та цікавих конкурсах.

Такі заходи мають надзвичайно позитивний вплив особливо на сільських дітей і дозволяють стимулювати молодь до активних форм дозвілля та пропагують ідею здорового способу життя.

Відразу після короткого інструктажу, діти, котрі попередньо сформували команди, не зволікаючи взялися за проходження естафет. «Легкою прогулянкою» програма заходу не видалася нікому. Аби здобути перемогу в естафетах, дітям довелося докладати чимало зусиль, і тому безкомпромісна боротьба між молодими атлетами йшла за кожну секунду. В такій атмосфері тривали перші 4 раунди змагань, за підсумками яких на третє загальнокомандне місце вийшов колектив «Червоні», діти з команди «Зелені» стали другими, а перемога дісталася «Синім».

До індивідуальних конкурсів діти підійшли будучи вже зарядженими і розігрітими, тому і тут конкуренція була дуже високою. Більшість учасників демонстрували рівні результати, але все ж переможці були визначені. В конкурсі з обертання обруча перемогла Хомич Сільвія; Дробуш Вадим зумів найкраще впоратися з футбольним м’ячем, під час вправи «Володар м’яча»; Дробуш Ірина не мала рівних у вправності володіння скакалкою; а Кулакевич Ігор переміг у вправі «Кільця».

Переможці та призери естафет і конкурсів були нагороджені дипломами комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та призами від відділення НОК України в Рівненській області.

Також за перше місце в Всеукраїнському місячнику «Спорт для всіх – спільна турбота» кубком і дипломом був відзначений відділ у справах молоді та спорту Рокитнівської районної державної адміністрації, а приз - 14 кілограмам фарби для поточного ремонту спортивних споруд був вручений Дубнівській ЗОШ.

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