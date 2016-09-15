|№776 від 15.09.2016p.
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Болгарський перець: Маринуємо, консервуємо, робимо суп
Розрізняють декілька груп овочевих перців: солодкі – з великими плодами, що мають товсті м’ясисті стінки (звичний нам болгарський перець та гогошари), напівгострі – з великими довгими плодами і хвилястою поверхнею; гострі, пряні чи гіркі – багатоплідні з тонкостінними плодами (чилі).
Зазвичай, господині мають свої традиційні рецепти щодо його приготування. Це не лише смачні страви, а ще й приголомшливі консервації. Перець фарширують м’ясом і овочами, маринують, роблять салати, соуси, лечо, додають в суп тощо.
Ну а ми пропонуємо вашій увазі кілька рецептів, які, маємо надію, вам сподобаються.
Лечо з болгарського перцю
Інгредієнти:
5 кг болгарського перцю 4 кг помідорів,
1 склянка олії
2 ст. ложки 9%-го оцту
1 склянка цукру
3 ст. ложки солі.
Приготування:
Всі овочі добре помийте. Помідори подрібніть у блендері або на м’ясорубці.
Болгарський перець очистіть від насіннєвої коробки і поріжте широкими смужками. Томатне пюре помістіть у велику каструлю, додайте цукор, сіль, олію і доведіть до кипіння.
Потім додайте в томатну масу болгарський перець і варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Додайте в лечо оцет і перемішайте.
Розкладіть лечо з болгарського перцю в стерилізовані банки і закатайте. Переверніть банки з лечо, залиште до повного охолодження. Зберігайте лечо з болгарського перцю в прохолодному місці.
Готове лечо з болгарського перцю можна додавати в супи, а також подавати з картопляним і рисовим гарніром або з макаронами.
Аджика з помідорів і перцю
Інгредієнти:
4 кг помідорів;
1 кг моркви;
1 кг червоного болгарського перцю;
2 великі головки часнику;
2-3 стручки гіркого перцю;
10 г суміші перців;
1 склянка олії;
0,5 склянки цукру;
0,5 склянки 9%-го оцту;
0,5 склянки солі.
Приготування:
Овочі помийте і почистіть. Помідори, болгарський перець і моркву пропустіть через м’ясорубку.
Додайте в овочі сіль, цукор, олію, перемішайте і поставте на вогонь в емальованому посуді.
Тушкуйте аджику з помідорів і перцю під кришкою 1 годину, періодично помішуючи. Часник і гіркий перець пропустіть через м’ясорубку.
Наприкінці варіння додайте в аджику подрібнений часник, гіркий перець, оцет і протушкуйте ще 3-4 хвилини.
Гарячу аджику розкладіть по стерилізованих банках і закатайте. Банки переверніть і залиште до охолодження.
Фарширований перець з овочами та рисом
Інгредієнти:
6 солодких перців;
2-3 морквини;
2-3 цибулини;
2 помідори;
1 баклажан - за смаком;
4 зубчики часнику;
1 склянка рису;
500 мл овочевого або курячого бульйону;
олія;
томатна паста - за смаком;
сіль, спеції - за смаком.
Приготування:
Перець вимийте, видаліть плодоніжки й очистіть від насіння. Овочі дрібно наріжте і тушкуйте на розігрітій олії до готовності, додавши сіль і спеції за смаком.
Відваріть рис до напівготовності та змішайте з овочевим фаршем - начинка готова. Фаршируйте перці, потім виклади їх у каструлю, на дно додавши олію, а зверху заливши бульйоном.
Тушкуйте на середньому вогні 15 хвилин, потім додай дрібно нарізану свіжу зелень, томатну пасту, спеції і дрібно нарізаний часник. Зменшіть вогонь і тушкуй ще 25-30 хвилин.
Фарширований перець готовий. Подавайте до столу зі свіжою зеленню, сметаною й часником.
Маринований
болгарський перець
Інгредієнти:
3,5 кг солодкого перцю;
2-3 зубки часнику на банку;
Для маринаду: 1, 5 л води;
1 ст. цукру;
2 ст. л. солі;
1 ч.л. олії на банку;
1 ст.л. оцту 9% на банку;
перець духмяний;
гвоздика;
лавровий лист;
перець червоний гострий.
Приготування:
Перець очистіть, видаліть плодоніжки, насіння, вимийте, розріжте в довжину на 4-6 часточок.
У чисті літрові банки на дно покладіть часник, перець, гвоздику, лавровий лист і заповніть нарізаним перцем.
Прямо в банку додайте оцет і олію. У теплій воді розчиніть цукор і сіль, розлийте по заповненим банкам.
Прикрийте кришками, помістіть в каструлю з водою і стерилізують з моменту закипання 15-20 хвилин.
Банки закатайте, переверніть, укутайте і залиште до повного охолодження.
Болгарські перці
по-французьки
Інгредієнти:
4 болгарських перці;
200 гр. курячого філе;
100 гр. консервованих печериць;
100 гр. сиру;
1 цибулина;
50 гр. вершкового масла;
зелень петрушки;
кріп;
перець;
сіль.
Приготування:
Цибулю очистіть і дрібно наріжте, дрібно порубати зелень петрушки та кропу. Куряче філе необхідно відварити в підсоленій воді і дрібно нарізати. Додайте до філе цибуля, петрушку і кріп. Посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте. Перці розріжте уздовж навпіл. Ніжку залиште, видаліть тільки насіння. Начинкою з курячого філе і зелені наповніть половинки перців, посипте тертим на дрібній тертці сиром і викладіть зверху по маленькому шматочку вершкового масла. Перекладіть перці на деко, викладений папером для випічки, і поставте в духовку, розігріту до 180-200 ° С, на 30 хвилин.
Суп-пюре
з болгарського перцю
Серед страв з болгарського перцю особливо яскравими і по-літньому свіжими і ароматними виходять супи. Приготовлені з найпростіших і звичних продуктів, але з додаванням болгарського перцю, супи набувають оригінальний насичений смак. Крім смаку такі супи підходять і тим, хто стежить за своєю фігурою. Легкий обід - те, що потрібно жарким літом. Приготуйте суп з болгарського перцю і порадуйте улюблених новим смаком на вашому обідньому столі!
Інгредієнти:
1 великий або 2 середніх жовтих болгарськіх перця;
1 цибулина;
1 морква;
200 гр. сиру;
3 ст.л. оливкової олії;
30 гр. вершкового масла;
200 мл молока;
чорний мелений перець;
коріандр;
сіль.
Приготування:
Перець змастіть оливковою олією і поставте на решітку в духовку, розігріту до 180 ° С, на 15 хвилин. Запечений перець перекладіть в тарілку і дайте йому охолонути. У остиглого перцю зніміть шкірку і видаліть насіння. М’якоть перцю подрібніть за допомогою блендера. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на дрібній тертці. У каструлі розігрійте оливкове масло і обсмажте на ньому цибулю і моркву, додайте до них 500 мл води і коріандр, доведіть до кипіння.
Сир натріть на тертці. У емальований посуд налийте молоко, додайте в нього сир і поставте на середній вогонь. Не доводячи до кипіння, варіть близько 10 хвилин, постійно помішуючи до тих пір, поки сир повністю не розчиниться. У молоко з сиром додайте пюре з перцю і доведіть суміш до кипіння. У каструлю з водою, цибулею і морквою додайте молочну суміш, перемішайте, доведіть до кипіння, посоліть і поперчіть. Суп готовий!
Смачного!
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