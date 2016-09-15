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Болгарський перець: Маринуємо, консервуємо, робимо суп

Болгарський перець: Маринуємо, консервуємо, робимо суп

Розрізняють декілька груп овочевих перців: солодкі – з великими плодами, що мають товсті м’ясисті стінки (звичний нам болгарський перець та гогошари), напівгострі – з великими довгими плодами і хвилястою поверхнею; гострі, пряні чи гіркі – багатоплідні з тонкостінними плодами (чилі).

Зазвичай, господині мають свої традиційні рецепти щодо його приготування. Це не лише смачні страви, а ще й приголомшливі консервації. Перець фарширують м’ясом і овочами, маринують, роблять салати, соуси, лечо, додають в суп тощо.

Ну а ми пропонуємо вашій увазі кілька рецептів, які, маємо надію, вам сподобаються.

Лечо з болгарського перцю

Інгредієнти:

5 кг болгарського перцю 4 кг помідорів,

1 склянка олії

2 ст. ложки 9%-го оцту

1 склянка цукру

3 ст. ложки солі.

Приготування:

Всі овочі добре помийте. Помідори подрібніть у блендері або на м’ясорубці.

Болгарський перець очистіть від насіннєвої коробки і поріжте широкими смужками. Томатне пюре помістіть у велику каструлю, додайте цукор, сіль, олію і доведіть до кипіння.

Потім додайте в томатну масу болгарський перець і варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Додайте в лечо оцет і перемішайте.

Розкладіть лечо з болгарського перцю в стерилізовані банки і закатайте. Переверніть банки з лечо, залиште до повного охолодження. Зберігайте лечо з болгарського перцю в прохолодному місці.

Готове лечо з болгарського перцю можна додавати в супи, а також подавати з картопляним і рисовим гарніром або з макаронами.

Аджика з помідорів і перцю

Інгредієнти:

4 кг помідорів;

1 кг моркви;

1 кг червоного болгарського перцю;

2 великі головки часнику;

2-3 стручки гіркого перцю;

10 г суміші перців;

1 склянка олії;

0,5 склянки цукру;

0,5 склянки 9%-го оцту;

0,5 склянки солі.

Приготування:

Овочі помийте і почистіть. Помідори, болгарський перець і моркву пропустіть через м’ясорубку.

Додайте в овочі сіль, цукор, олію, перемішайте і поставте на вогонь в емальованому посуді.

Тушкуйте аджику з помідорів і перцю під кришкою 1 годину, періодично помішуючи. Часник і гіркий перець пропустіть через м’ясорубку.

Наприкінці варіння додайте в аджику подрібнений часник, гіркий перець, оцет і протушкуйте ще 3-4 хвилини.

Гарячу аджику розкладіть по стерилізованих банках і закатайте. Банки переверніть і залиште до охолодження.

Фарширований перець з овочами та рисом

Інгредієнти:

6 солодких перців;

2-3 морквини;

2-3 цибулини;

2 помідори;

1 баклажан - за смаком;

4 зубчики часнику;

1 склянка рису;

500 мл овочевого або курячого бульйону;

олія;

томатна паста - за смаком;

сіль, спеції - за смаком.

Приготування:

Перець вимийте, видаліть плодоніжки й очистіть від насіння. Овочі дрібно наріжте і тушкуйте на розігрітій олії до готовності, додавши сіль і спеції за смаком.

Відваріть рис до напівготовності та змішайте з овочевим фаршем - начинка готова. Фаршируйте перці, потім виклади їх у каструлю, на дно додавши олію, а зверху заливши бульйоном.

Тушкуйте на середньому вогні 15 хвилин, потім додай дрібно нарізану свіжу зелень, томатну пасту, спеції і дрібно нарізаний часник. Зменшіть вогонь і тушкуй ще 25-30 хвилин.

Фарширований перець готовий. Подавайте до столу зі свіжою зеленню, сметаною й часником.

Маринований

болгарський перець

Інгредієнти:

3,5 кг солодкого перцю;

2-3 зубки часнику на банку;

Для маринаду: 1, 5 л води;

1 ст. цукру;

2 ст. л. солі;

1 ч.л. олії на банку;

1 ст.л. оцту 9% на банку;

перець духмяний;

гвоздика;

лавровий лист;

перець червоний гострий.

Приготування:

Перець очистіть, видаліть плодоніжки, насіння, вимийте, розріжте в довжину на 4-6 часточок.

У чисті літрові банки на дно покладіть часник, перець, гвоздику, лавровий лист і заповніть нарізаним перцем.

Прямо в банку додайте оцет і олію. У теплій воді розчиніть цукор і сіль, розлийте по заповненим банкам.

Прикрийте кришками, помістіть в каструлю з водою і стерилізують з моменту закипання 15-20 хвилин.

Банки закатайте, переверніть, укутайте і залиште до повного охолодження.

Болгарські перці

по-французьки

Інгредієнти:

4 болгарських перці;

200 гр. курячого філе;

100 гр. консервованих печериць;

100 гр. сиру;

1 цибулина;

50 гр. вершкового масла;

зелень петрушки;

кріп;

перець;

сіль.

Приготування:

Цибулю очистіть і дрібно наріжте, дрібно порубати зелень петрушки та кропу. Куряче філе необхідно відварити в підсоленій воді і дрібно нарізати. Додайте до філе цибуля, петрушку і кріп. Посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте. Перці розріжте уздовж навпіл. Ніжку залиште, видаліть тільки насіння. Начинкою з курячого філе і зелені наповніть половинки перців, посипте тертим на дрібній тертці сиром і викладіть зверху по маленькому шматочку вершкового масла. Перекладіть перці на деко, викладений папером для випічки, і поставте в духовку, розігріту до 180-200 ° С, на 30 хвилин.

Суп-пюре

з болгарського перцю

Серед страв з болгарського перцю особливо яскравими і по-літньому свіжими і ароматними виходять супи. Приготовлені з найпростіших і звичних продуктів, але з додаванням болгарського перцю, супи набувають оригінальний насичений смак. Крім смаку такі супи підходять і тим, хто стежить за своєю фігурою. Легкий обід - те, що потрібно жарким літом. Приготуйте суп з болгарського перцю і порадуйте улюблених новим смаком на вашому обідньому столі!

Інгредієнти:

1 великий або 2 середніх жовтих болгарськіх перця;

1 цибулина;

1 морква;

200 гр. сиру;

3 ст.л. оливкової олії;

30 гр. вершкового масла;

200 мл молока;

чорний мелений перець;

коріандр;

сіль.

Приготування:

Перець змастіть оливковою олією і поставте на решітку в духовку, розігріту до 180 ° С, на 15 хвилин. Запечений перець перекладіть в тарілку і дайте йому охолонути. У остиглого перцю зніміть шкірку і видаліть насіння. М’якоть перцю подрібніть за допомогою блендера. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на дрібній тертці. У каструлі розігрійте оливкове масло і обсмажте на ньому цибулю і моркву, додайте до них 500 мл води і коріандр, доведіть до кипіння.

Сир натріть на тертці. У емальований посуд налийте молоко, додайте в нього сир і поставте на середній вогонь. Не доводячи до кипіння, варіть близько 10 хвилин, постійно помішуючи до тих пір, поки сир повністю не розчиниться. У молоко з сиром додайте пюре з перцю і доведіть суміш до кипіння. У каструлю з водою, цибулею і морквою додайте молочну суміш, перемішайте, доведіть до кипіння, посоліть і поперчіть. Суп готовий!

Смачного!

15.09.2016


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