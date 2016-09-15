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¤ Болгарський перець: Маринуємо, консервуємо, робимо суп Розрізняють декілька груп овочевих перців: солодкі – з великими плодами, що мають товсті м’ясисті стінки (звичний нам болгарський перець та гогошари), напівгострі – з великими довгими плодами і хвилястою поверхнею; гострі, пряні чи гіркі – багатоплідні з тонкостінними плодами (чилі). Зазвичай, господині мають свої традиційні рецепти щодо його приготування. Це не лише смачні страви, а ще й приголомшливі консервації. Перець фарширують м’ясом і овочами, маринують, роблять салати, соуси, лечо, додають в суп тощо. Ну а ми пропонуємо вашій увазі кілька рецептів, які, маємо надію, вам сподобаються. Лечо з болгарського перцю Інгредієнти: 5 кг болгарського перцю 4 кг помідорів, 1 склянка олії 2 ст. ложки 9%-го оцту 1 склянка цукру 3 ст. ложки солі. Приготування: Всі овочі добре помийте. Помідори подрібніть у блендері або на м’ясорубці. Болгарський перець очистіть від насіннєвої коробки і поріжте широкими смужками. Томатне пюре помістіть у велику каструлю, додайте цукор, сіль, олію і доведіть до кипіння. Потім додайте в томатну масу болгарський перець і варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Додайте в лечо оцет і перемішайте. Розкладіть лечо з болгарського перцю в стерилізовані банки і закатайте. Переверніть банки з лечо, залиште до повного охолодження. Зберігайте лечо з болгарського перцю в прохолодному місці. Готове лечо з болгарського перцю можна додавати в супи, а також подавати з картопляним і рисовим гарніром або з макаронами. Аджика з помідорів і перцю Інгредієнти: 4 кг помідорів; 1 кг моркви; 1 кг червоного болгарського перцю; 2 великі головки часнику; 2-3 стручки гіркого перцю; 10 г суміші перців; 1 склянка олії; 0,5 склянки цукру; 0,5 склянки 9%-го оцту; 0,5 склянки солі. Приготування: Овочі помийте і почистіть. Помідори, болгарський перець і моркву пропустіть через м’ясорубку. Додайте в овочі сіль, цукор, олію, перемішайте і поставте на вогонь в емальованому посуді. Тушкуйте аджику з помідорів і перцю під кришкою 1 годину, періодично помішуючи. Часник і гіркий перець пропустіть через м’ясорубку. Наприкінці варіння додайте в аджику подрібнений часник, гіркий перець, оцет і протушкуйте ще 3-4 хвилини. Гарячу аджику розкладіть по стерилізованих банках і закатайте. Банки переверніть і залиште до охолодження. Фарширований перець з овочами та рисом Інгредієнти: 6 солодких перців; 2-3 морквини; 2-3 цибулини; 2 помідори; 1 баклажан - за смаком; 4 зубчики часнику; 1 склянка рису; 500 мл овочевого або курячого бульйону; олія; томатна паста - за смаком; сіль, спеції - за смаком. Приготування: Перець вимийте, видаліть плодоніжки й очистіть від насіння. Овочі дрібно наріжте і тушкуйте на розігрітій олії до готовності, додавши сіль і спеції за смаком. Відваріть рис до напівготовності та змішайте з овочевим фаршем - начинка готова. Фаршируйте перці, потім виклади їх у каструлю, на дно додавши олію, а зверху заливши бульйоном. Тушкуйте на середньому вогні 15 хвилин, потім додай дрібно нарізану свіжу зелень, томатну пасту, спеції і дрібно нарізаний часник. Зменшіть вогонь і тушкуй ще 25-30 хвилин. Фарширований перець готовий. Подавайте до столу зі свіжою зеленню, сметаною й часником. Маринований болгарський перець Інгредієнти: 3,5 кг солодкого перцю; 2-3 зубки часнику на банку; Для маринаду: 1, 5 л води; 1 ст. цукру; 2 ст. л. солі; 1 ч.л. олії на банку; 1 ст.л. оцту 9% на банку; перець духмяний; гвоздика; лавровий лист; перець червоний гострий. Приготування: Перець очистіть, видаліть плодоніжки, насіння, вимийте, розріжте в довжину на 4-6 часточок. У чисті літрові банки на дно покладіть часник, перець, гвоздику, лавровий лист і заповніть нарізаним перцем. Прямо в банку додайте оцет і олію. У теплій воді розчиніть цукор і сіль, розлийте по заповненим банкам. Прикрийте кришками, помістіть в каструлю з водою і стерилізують з моменту закипання 15-20 хвилин. Банки закатайте, переверніть, укутайте і залиште до повного охолодження. Болгарські перці по-французьки Інгредієнти: 4 болгарських перці; 200 гр. курячого філе; 100 гр. консервованих печериць; 100 гр. сиру; 1 цибулина; 50 гр. вершкового масла; зелень петрушки; кріп; перець; сіль. Приготування: Цибулю очистіть і дрібно наріжте, дрібно порубати зелень петрушки та кропу. Куряче філе необхідно відварити в підсоленій воді і дрібно нарізати. Додайте до філе цибуля, петрушку і кріп. Посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте. Перці розріжте уздовж навпіл. Ніжку залиште, видаліть тільки насіння. Начинкою з курячого філе і зелені наповніть половинки перців, посипте тертим на дрібній тертці сиром і викладіть зверху по маленькому шматочку вершкового масла. Перекладіть перці на деко, викладений папером для випічки, і поставте в духовку, розігріту до 180-200 ° С, на 30 хвилин. Суп-пюре з болгарського перцю Серед страв з болгарського перцю особливо яскравими і по-літньому свіжими і ароматними виходять супи. Приготовлені з найпростіших і звичних продуктів, але з додаванням болгарського перцю, супи набувають оригінальний насичений смак. Крім смаку такі супи підходять і тим, хто стежить за своєю фігурою. Легкий обід - те, що потрібно жарким літом. Приготуйте суп з болгарського перцю і порадуйте улюблених новим смаком на вашому обідньому столі! Інгредієнти: 1 великий або 2 середніх жовтих болгарськіх перця; 1 цибулина; 1 морква; 200 гр. сиру; 3 ст.л. оливкової олії; 30 гр. вершкового масла; 200 мл молока; чорний мелений перець; коріандр; сіль. Приготування: Перець змастіть оливковою олією і поставте на решітку в духовку, розігріту до 180 ° С, на 15 хвилин. Запечений перець перекладіть в тарілку і дайте йому охолонути. У остиглого перцю зніміть шкірку і видаліть насіння. М’якоть перцю подрібніть за допомогою блендера. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на дрібній тертці. У каструлі розігрійте оливкове масло і обсмажте на ньому цибулю і моркву, додайте до них 500 мл води і коріандр, доведіть до кипіння. Сир натріть на тертці. У емальований посуд налийте молоко, додайте в нього сир і поставте на середній вогонь. Не доводячи до кипіння, варіть близько 10 хвилин, постійно помішуючи до тих пір, поки сир повністю не розчиниться. У молоко з сиром додайте пюре з перцю і доведіть суміш до кипіння. У каструлю з водою, цибулею і морквою додайте молочну суміш, перемішайте, доведіть до кипіння, посоліть і поперчіть. Суп готовий! Смачного!



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