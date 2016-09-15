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40 порад від Джеймі Олівера

Джеймі Олівер – талановитий шеф-кухар з Великої Британії. Він є автором багатьох кулінарних бестселерів, бере активну участь в гастрономічних шоу. Також Джеймі – борець за здоров’я нації і правильне харчування.

Пропонуємо вам 40 порад, які зроблять готування простішим, а ваші страви смачнішими.

– Коли ви ліпите котлети, постійно змочуйте руки водою, щоб сире м’ясо не прилипало до долонь.

– Якщо ви не можете знайти який-небудь інгредієнт, пропустіть його або замініть. Все одно буде смачно!

– Смак анчоусів в пасті не відчувається.

– Щоб почистити гранат, розріжте його навпіл і вибийте зерна.

– Щоб паста не стала сухою і липкою, завжди залишайте трохи води, коли зливаєте з каструлі з макаронами.

– Жирний копчений бекон, покладений зверху на рибу, додасть їй приємний аромат.

– Щоб прибрати зайву вологу з картоплі, злийте воду і накрийте каструлю рушником або газетою, які і вберуть у себе зайву рідину.

– Щоб видавити з лайма більше соку, попередньо розкачайте його по столу, трохи натискаючи.

– Щоб легко і швидко видалити кісточки з оливок, роздушіть їх на столі дном миски.

– Щоб трави віддали більше аромату і соку, роздушіть їх у ступці і збризніть оливковою олією.

– Ядра кісточок абрикоса додадуть салату смак амаретто.

– Лимон ошпарюють і дуже гострим ножем зрізають з нього цедру у вигляді спіральної стрічки.

– Лимонну цедру з распаренного лимона потрібно натерти на найдрібнішій тертці .

– Лимонну цедру намагайтеся зрізати якомога тонше маленьким гострим ножем, уникаючи захоплення білого шару.

– Додавайте до страв ананас, якщо вам необхідно позбутися від зайвої жирності.

– Цукіні при смаженні краще прим’яти.

– Баклажани треба готувати на пару всього кілька хвилин.

– Папір добре вбирає зайвий жир з курки.

– Молодий буряк варіть в солоній воді.

– Не треба класти багато вугілля в гриль – краще покласти вугілля на один край і поступово перекладати продукти.

– Під час смаженні м’яса всипте столову ложку борошна – м’ясо покриється хрусткою скоринкою.

– Під час приготуванні риби не треба змащувати сковороду олією, треба натирати саму рибу.

– Сумішшю крабового м’яса з соком грейпфрута можна намазувати тости, а також додавати її до макаронів.

– Зелень треба перемішувати з картоплею тільки перед самою подачею.

– Щоб за допомогою одного лише ножа отримати часникову масу, розчавіть дрібно нарізаний часник ножем і не забудьте додати сіль, яка послужить хорошим абсорбентом.

– Щоб швидко зробити смачну заправку, змішайте щавель і фенхель з соком лимона.

– Масу з яєць, цукру і соку треба збивати над киплячою водою.

– М’яту краще додати на початку смаження.

– Щоб перець чилі втратив свою пекучість, промийте його у великій кількості води і очистіть від зерен.

– Щоб при смаженні цибулі уникнути неприємного запаху, додайте сіль і смажте її на повільному вогні.

– Щоб під час смаження на грилі риба не прилипала до грат, треба натерти рибу сіллю заздалегідь, сіль вбере зайву вологу, через яку риба прилипає до грилю.

– Вермут додасть рису для різотто незвичайний смак.

– Щоб підігріти мед, банку з ним треба поставити в миску з гарячою водою.

15.09.2016


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