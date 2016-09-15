|№776 від 15.09.2016p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
40 порад від Джеймі Олівера
Джеймі Олівер – талановитий шеф-кухар з Великої Британії. Він є автором багатьох кулінарних бестселерів, бере активну участь в гастрономічних шоу. Також Джеймі – борець за здоров’я нації і правильне харчування.
Пропонуємо вам 40 порад, які зроблять готування простішим, а ваші страви смачнішими.
– Коли ви ліпите котлети, постійно змочуйте руки водою, щоб сире м’ясо не прилипало до долонь.
– Якщо ви не можете знайти який-небудь інгредієнт, пропустіть його або замініть. Все одно буде смачно!
– Смак анчоусів в пасті не відчувається.
– Щоб почистити гранат, розріжте його навпіл і вибийте зерна.
– Щоб паста не стала сухою і липкою, завжди залишайте трохи води, коли зливаєте з каструлі з макаронами.
– Жирний копчений бекон, покладений зверху на рибу, додасть їй приємний аромат.
– Щоб прибрати зайву вологу з картоплі, злийте воду і накрийте каструлю рушником або газетою, які і вберуть у себе зайву рідину.
– Щоб видавити з лайма більше соку, попередньо розкачайте його по столу, трохи натискаючи.
– Щоб легко і швидко видалити кісточки з оливок, роздушіть їх на столі дном миски.
– Щоб трави віддали більше аромату і соку, роздушіть їх у ступці і збризніть оливковою олією.
– Ядра кісточок абрикоса додадуть салату смак амаретто.
– Лимон ошпарюють і дуже гострим ножем зрізають з нього цедру у вигляді спіральної стрічки.
– Лимонну цедру з распаренного лимона потрібно натерти на найдрібнішій тертці .
– Лимонну цедру намагайтеся зрізати якомога тонше маленьким гострим ножем, уникаючи захоплення білого шару.
– Додавайте до страв ананас, якщо вам необхідно позбутися від зайвої жирності.
– Цукіні при смаженні краще прим’яти.
– Баклажани треба готувати на пару всього кілька хвилин.
– Папір добре вбирає зайвий жир з курки.
– Молодий буряк варіть в солоній воді.
– Не треба класти багато вугілля в гриль – краще покласти вугілля на один край і поступово перекладати продукти.
– Під час смаженні м’яса всипте столову ложку борошна – м’ясо покриється хрусткою скоринкою.
– Під час приготуванні риби не треба змащувати сковороду олією, треба натирати саму рибу.
– Сумішшю крабового м’яса з соком грейпфрута можна намазувати тости, а також додавати її до макаронів.
– Зелень треба перемішувати з картоплею тільки перед самою подачею.
– Щоб за допомогою одного лише ножа отримати часникову масу, розчавіть дрібно нарізаний часник ножем і не забудьте додати сіль, яка послужить хорошим абсорбентом.
– Щоб швидко зробити смачну заправку, змішайте щавель і фенхель з соком лимона.
– Масу з яєць, цукру і соку треба збивати над киплячою водою.
– М’яту краще додати на початку смаження.
– Щоб перець чилі втратив свою пекучість, промийте його у великій кількості води і очистіть від зерен.
– Щоб при смаженні цибулі уникнути неприємного запаху, додайте сіль і смажте її на повільному вогні.
– Щоб під час смаження на грилі риба не прилипала до грат, треба натерти рибу сіллю заздалегідь, сіль вбере зайву вологу, через яку риба прилипає до грилю.
– Вермут додасть рису для різотто незвичайний смак.
– Щоб підігріти мед, банку з ним треба поставити в миску з гарячою водою.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху автобусів [253] (9474)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. З аеропорту Рівного буде перший регулярний рейс (141)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: