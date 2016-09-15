Квашені солодкі помідори

Помідори миємо, моркву та цибулю ріжемо кільцями. На дно банки викладаємо листя, часник, спеції. Викладаємо помідори, кільця моркви та цибулі шарами, зверху засипаємо сіль та цукор, заливаємо водою. Воду я беру прямо з - під крана. Закриваємо капроновою кришкою і залишаємо при кімнатній температурі в темному місці на тиждень.
За тиждень можна смакувати не тільки лагідними квашеними помідорами, а й закусочними кружальцями моркви та цибулі.
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