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Ігровий автомат Book of Ra

Ігровий автомат Book of Ra напевне, вже не можна знайти тему, на яку б не був створений ігровий автомат. Історичні слоти, містичні, хоррори, автомати по мотивами фільмів. Чи вийде сьогодні здивувати любителів ігрових автоматів хоча б чимось. Але, бувають і винятки. Схоже, book of ra gaminator це вдалося.

Відома компанія slotsbookofra2.com офіційно представила анонс нового ігрового автомата Book of Ra. Як вже зрозуміло з назви, автомат буде присвячений Єгипру. На сьогоднішній день загальний обсяг туризму в Африку перевищує будь-які напрями. Бук оф Ра зараз особливо улюблені. Тому не дивно, що ми вирішили створити ігровий автомат за участю єгипетських богів. Фахівці ігрової індустрії вважають, що даний слот зацікавить не тільки досвідчених любителів гемблеінга, але і фанатів рок музики, адже у Бук оф Ра мільйонні армії шанувальників по всьому світу.

Ігровий інтерфейс нового автомата буде схожий на інші аналогічні слот машини. Слот має 5 барабанів і 20 ліній для ставок. Запустити слот можна як з комп'ютера, так і з будь-яких мобільних платформ. Не складно здогадатися, що саундтрек на слоті буде складатися з пісень групи. Для цього було обрано сім популярних хітів Book of Ra. Як повідомив генеральний директор NetEnt, в автомат можна буде пограти вже в січні 2016ого року.

Головними персонажами автомата стали не тільки учасники єгипетські історичні персонажі. Також в слоті будуть основні атрибути Єгипту: статуї, мумії, написи і. т. д. Цікавий і бонус режим автомата: випадання трьох або більше Scatter символів, активує нову гру безкоштовних спінів (до 10 спинив за бонус-гру). Розробник обіцяє, що слот буде оснащений декількома оригінальними бонус режимами, де гравець зможе подвоїти і навіть потроїти свій виграш.

Точний розмір і коефіцієнт виграшів слота, на сьогоднішній день залишаються невідомими. Але, якщо подивитися на інші автомати, які створила компанія NetEnt, гемблер не будуть у образі.

Благо, на сьогоднішній день вже створено десятки найцікавіших автоматів. І почати грати в них можна в цю ж секунду, на цьому сайті: book of ra gaminator

19.09.2016


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