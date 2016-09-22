Чи будемо ми з теплом?

Сьогодні, коли вже вночі температура опускається ледве не до мінусових позначок, це питання є як ніколи актуальним. Саме тому до колегії Рівненської обласної державної адміністрації, на якій розглядалося питання підготовки до проходження опалювального сезону, була прикута особлива увага. Тим більше, що в її роботі взяв участь міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Звісно у присутніх виникло запитання: «Яке ж відношення має міністерство молоді та спорту до проведення опалювального сезону на Рівненщині?»
Пан міністр повідомив, що уряд прийняв рішення делегувати в області своїх міністрів для контролювання підготовки до зими. Наша область дісталася Ігорю Жданову. Що ж стосується самої підготовки до опалювального сезону, то вона традиційно в нас проводиться досить організовано і фактично вже завершена відсотків на дев’яносто. Відремонтовані котельні, закуплені для комунальних закладів вугілля, торф та дрова (там де є котли на твердому паливі). Непогано йде й розрахунок за спожитий газ та електроенергію. Однак, i на фонi оптимістичноi картини є свої темні плями. Зокрема, виявилося, що на місцеві бюджеті покладено зобов’язання оплачувати комунальні послуги шкіл та закладів освіти. Вже після колегії автор попросив прокоментувати ситуацію міського голову Рівного Володимира Хомка.
- Я вже з 2008 року міський голова і не пам’ятаю ще жодного року, коли б нам уряди не змінювали «правила гри». Що я маю на увазі. Є так звані «делеговані повноваження». Це ті повноваження, здійснення яких нам доручає центральна влада. Вона ж їх і повинна фінансувати. Жодного разу в повному обсязі це не було зроблено. Однак ситуація у нинішньому році просто не вкладається ні в які рамки здорового глузду. Спочатку міським радам передали ПТУ. Для Рівного це додаткові 60 мільйонів гривень. Я розумію важливість професійно – технічної освіти. Однак, якщо вже її передають громадам, то ми повинні і контролювати, як працюють ці заклади, чи вони якісно використовують міські кошти. А цього немає. Нам говорять – ви фінансуєте, ми керуємо. Дивна ситуація. Тепер ми ще будемо оплачувати комунальні послуги шкіл та медичних закладів. Для перших – це 40 – 45 мільйонів гривень, для других - 25 – 35 мільйонів. І це при умові, що не буде дуже сильних морозів. Однак і це не все. Міський бюджет ще фінансуватиме харчування, а це близько 6 мільйонів гривень, та частково оплачує придбання шкільних підручників – це додатково мільйон гривень. Якщо ж додати, що ми самі будемо оплачувати пільги на проїзд в міському електротранспорті, а це 25 -30 мільйонів гривень та в нас заберуть в державний бюджет по схемі «реверсної дотації» ще 40 мільйонів, то ми отримаємо повну картину бюджетної децентралізації. В мене складається враження, що київську владу мучить наше перевиконання бюджету. Я розумію, що важко всій країні, однак, для того, аби могли нормально працювати органи місцевого самоврядування, а головне логічно планувати свої дії потрібно мати якісні, чіткі та незмінні правила гри. Як я можу спланувати наші дії на рік, коли про зміни в бюжеті дізнаюся за день до їх прийняття? Такого не має ні в одній країні світу. Слухав сьогодні виступ прем’єра Гройсмана, в якому він пояснював, що передавши оплату комунальних послуг шкіл та лікарень на місцеві бюджети змусить нас економити, бо самі приміщення цих закладів комунальні. Відразу виникло питання – а ПТУ. Чому ми повинні за них платити, коли вони не є комунальними закладами? Єдине, що тішить – бюджетний процес тільки розпочався і надія, що думка органів місцевого самоврядування буде врахована.
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