Що з демографію на Рівненщині?

Цікаву інформацію оприлюднило обласне управління статистики. Згідно із звітом населення Рівненської області становить один мільйон сто шістдесят одну тисячу шістсот чоловік. За перші шість місяців нинішнього року населення області зменшилося на 193 особи.
При цьому статистика констатує зменшення народжуваності в області. Так за ті самі перші шість місяців поточного року в порівняні з цим же періодом 2015 року в області народилося на 376 малюків менше. Психологи вважають, що зменшення народжуваності свідчить про наявну глибоку кризу в суспільстві. На жаль, багато молодих сімей просто бояться через невпевненість у «завтрашньому дні» народжувати дітей. До речі, більшу тривогу за майбутнє відчувають мешканці міст. Це підтверджує і статистика. Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,8 проти 11,4 особи на 1000 наявного населення). Це дуже тривожна тенденція, яка свідчить про те, що міське населення області має тенденцію до зменшення.
Зменшення народжуваності не єдина демографічна проблема для наших міст. Згідно з офіційною статистикою в першому півріччі нинішнього року спостерігається міграційне скорочення, тобто виїзд населення. Якщо ж додати, що далеко не усі трудові мігранти, що відправляються шукати кращої долі за кордоном реєструються, то загальна ситуація виглядає ще гіршою.
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