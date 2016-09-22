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Голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук заручився підтримкою Міністра

20 вересня під час засідання колегії облдержадміністрації голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук звернувся до Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова з проханням проінформувати Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про ситуацію, яка склалася із Рівненським аеропортом, та посприяти у питанні реструктуризації Кабміном боргу підприємства.

Микола Драганчук повідомив, що Рівненська обласна рада 8 вересня на своєму засіданні прийняла звернення до Кабінету Міністрів України щодо списання боргу обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне», оскільки поточні кошти, які надходять на розрахункові рахунки підприємства арештовуються державною виконавчою службою і першочергово спрямовуються на погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, що виникла у минулі роки. На даний час загальний борг підприємства становить близько 12,5 млн. грн. Перед Пенсійним фондом – 6,916 млн. грн., борг по ПДВ та ЄСВ – 5,654 млн. грн.

Технічні дані летовища на сьогодні відповідають міжнародним авіаційним нормам, однак інфраструктура, технічне забезпечення, світлосигнальне обладнання, техніка, система авіаційної безпеки потребують постійного оновлення. Для підтримання технічних систем аеропорту, як міжнародного, з обласного бюджету щороку виділялись кошти на поповнення статутного капіталу підприємства. В результаті чого й було збережено матеріально-технічну базу аеропорту та колектив спеціалістів.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов поцікавився перспективами розвитку Рівненського аеропорту.

На сьогодні з метою збільшення кількості рейсів підприємством налагоджено співпрацю з міжнародними авіакомпаніями, туристичними операторами та аеропортами інших міст України. У 2016 році реалізовано програму чартерного авіасполучення Рівне – Анталія. Планується відкриття чартерних авіарейсів Рівне – Хургада (Єгипет), а в подальшому регулярних авіарейсів зі сполученням Рівне – Люблін. Аеропорт використовується для забезпечення потреб антитерористичної операції. На території Рівненської області дислокується оперативне командування «Захід» Збройних Сил України, для діяльності якого вкрай важливою є надійна робота аеропорту, - розповів голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук.

У свою чергу Ігор Жданов зазначив, що буде з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом спілкуватися на цю тему та передасть особисто Звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо реструктуризації (списання) боргу обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне».

Прес-служба Рівненської обласної ради

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