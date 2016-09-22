¤

Вартість квитка для проїзду в тролейбусах зросла

Виходячи з рівня рентабельності КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР було прийнято рішення про зміну тарифів на послуги перевезення пасажирів в міському електротранспорті. Таке рішення вступить в силу з 1 жовтня 2016 року.

Виходячи із рівня рентабельності, з 1 жовтня 2016 року вартість проїзду в міському електротрансопорту складатиме:

проїзд пасажиру - 2,00 грн. за 1 поїздку;

перевіз багажу - 2,00 грн. за 1 місце;

вартість місячного проїзного квитка:

- для підприємств, установ, організацій - 240 грн.;

- для населення, громадський - 128 грн.

Переглядів: 168

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: