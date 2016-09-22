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Головні культурно - мистецькі заходи

управління культури і туризму з 19 вересня по 25 вересня 2016 року КЗ «Рівненський міський палац культури»

22 вересня - Вистава народного молодіжного театру «Не судилось» за однойменною п’єсою М.Старицького.

Початок о 19:00

23 - 24 вересня - Виставка енергозбереження.

КЗ «Міський Будинок Культури»

19 вересня - Відкриття фотовиставки Александри Новоселофф «Стіни між людьми» (виставкова зала). Початок о 16:00

ЦБС м. Рівне

19 вересня – вікторина-пошук «Екологічний експрес» (Бібліотека – філія № 5; вул. Тиннівська, 63).

Початок о 12:30

19 вересня – гра-подорож «У королівстві правильності» (Бібліотека – філія № 6; вул. В. Чорновола, 101е).

Початок о 12:00

23 вересня – конкурс поезії «Лицар поезії та доброти» (До 160-річчя від дня народження Івана Франка) (Бібліотека – філія №3, читальний зал; вул.Соборна, 416).

Початок о 16:00

До Дня партизанської слави

у бібліотеках діють книжкові виставки (згідно графіку роботи бібліотек):

виставка-реквієм «Дорогами партизанських рейдів» (Бібліотека – філія № 2, читальний зал; вул. Залізнична, 6)

книжкова виставка «Літопис подвигу» (Бібліотека – філія № 9, абонемент; вул. С. Бандери, 9а)

У бібліотеках діють книжкові виставки на різну тематику

(згідно графіку роботи бібліотек):

• виставка-діалог «Ми за спокій і за мир на Землі» (Міжнародний день миру), (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент; вул.Київська, 44)

• виставка-перегляд «Скляренко – автор історичних романів» (115 років від дня народження), (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент; вул. Київська, 44)

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