Керівник Державної служби зайнятості відзначив Рівненський центр профтехосвіти
Рівненщину з робочим візитом відвідав керівник Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко
У рамках знайомства з роботою обласної служби зайнятості високопосадовець побував у Гощанському районному центрі зайнятості та місцевому відділенні Центру профтехосвіти. Валерій Ярошенко також ознайомився з підготовкою ковалів у Гощі, оглянув експонати музею ковальської майстерні, поспілкувався з випускниками ковальських курсів та безробітними.
Разом із заступником голови Рівненської ОДА Світланою Богатирчук-Кривко та директором обласного центру зайнятості Іваном Ткачуком високопосадовець оглянув Олександрійське навчальне відділення.
Гості ознайомилися із навчальними майстернями, лабораторіями та кабінетами. Також оглянули матеріально-технічну базу відділення, побували на заняттях та поспілкувалися зі слухачами, які здобувають професії швачки, кравця, верстатника деревообробних верстатів, слюсаря з ремонту автомобілів, електрогазозварника, робітника фермерського господарства.
Під час обговорення питання професійно-технічної освіти, було наголошено, що головна задача на сьогодні – підготувати в найкоротший термін працівника з тією кваліфікацією, котра потрібна роботодавцю. І навчати його на найсучаснішому обладнанні.
Водночас престиж робітничих професій має бути в пріоритеті держави.
Керівник Державної служби зайнятості взяв участь у роботі педагогічної ради Рівненського центру профтехосвіти державної служби зайнятості та поспілкувався із роботодавцями.
«В цей складний для країни час наше завдання – бути корисним людям. І Рівненський центр професійно-технічної освіти робить реальну справу - навчають робітничим професіям», - відзначив Валерій Ярошенко.
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