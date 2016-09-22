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Керівник Державної служби зайнятості відзначив Рівненський центр профтехосвіти

Рівненщину з робочим візитом відвідав керівник Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко

У рамках знайомства з роботою обласної служби зайнятості високопосадовець побував у Гощанському районному центрі зайнятості та місцевому відділенні Центру профтехосвіти. Валерій Ярошенко також ознайомився з підготовкою ковалів у Гощі, оглянув експонати музею ковальської майстерні, поспілкувався з випускниками ковальських курсів та безробітними.

Разом із заступником голови Рівненської ОДА Світланою Богатирчук-Кривко та директором обласного центру зайнятості Іваном Ткачуком високопосадовець оглянув Олександрійське навчальне відділення.

Гості ознайомилися із навчальними майстернями, лабораторіями та кабінетами. Також оглянули матеріально-технічну базу відділення, побували на заняттях та поспілкувалися зі слухачами, які здобувають професії швачки, кравця, верстатника деревообробних верстатів, слюсаря з ремонту автомобілів, електрогазозварника, робітника фермерського господарства.

Під час обговорення питання професійно-технічної освіти, було наголошено, що головна задача на сьогодні – підготувати в найкоротший термін працівника з тією кваліфікацією, котра потрібна роботодавцю. І навчати його на найсучаснішому обладнанні.

Водночас престиж робітничих професій має бути в пріоритеті держави.

Керівник Державної служби зайнятості взяв участь у роботі педагогічної ради Рівненського центру профтехосвіти державної служби зайнятості та поспілкувався із роботодавцями.

«В цей складний для країни час наше завдання – бути корисним людям. І Рівненський центр професійно-технічної освіти робить реальну справу - навчають робітничим професіям», - відзначив Валерій Ярошенко.

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