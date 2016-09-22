На Рівненщині відбудеться ІІ Міжнародна виставка енергетичного обладнання «СЕТ-2016»
23-24 вересня, на території Рівненського міського палацу «Текстильник» проходитиме Міжрегіональний форум з питань енергоефективності та енергозбереження.
Офіційне відкриття - 23 вересня о 09.30.
Дводенний Форум поділений на дві частини – виставкову та інформаційну.
Так, під час ІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Сучасність. Енергозбереження. Технології. (СЕТ – 2016) більше 30 виробників з України, Польщі, Данії, Німеччини та Литви презентують промислове та побутове обладнання, енергоефективні технології у приватних помешканнях, виробництві та бізнесі, альтернативні види палива, відновлювану енергетику.
Водночас, у рамках інформаційної складової Форуму проходитимуть тренінги, презентації та майстер-класи на різні теми з енергоефективності.
Також упродовж двох днів Форуму для учасників заходу будуть проведені цікаві конкурси, а також розіграші, загальний призовий фонд яких – понад 130 тис. грн. Серед дітей та учнівської молоді відбудеться Конкурс дитячої творчості на тему «Енергозбереження - очима дітей».
Як розповів ініціатор Форуму, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, це вже друга Міжнародна виставка енергоощадних технологій, що відбудеться на Рівненщині.
«Я переконаний, що як і в 2015 році, ця виставка буде цікавою – і для звичайних мешканців Рівненщини, і для представників влади, ОСББ, ЖБК, ЖЕК, керівників різних підприємств. Адже питання економії коштів за рахунок впровадження новітніх енергоощадних технологій є вкрай актуальним для кожного», - підкреслив Олексій Муляренко.
Разом з цим, голова ОДА наголосив, що участь у виставці буде цікавою і для виробників таких технологій. Адже вона є унікальним майданчиком для того, щоб представити себе та свою продукцію.
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