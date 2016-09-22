Понад 14 мільйонів екологічного податку сплатили на Рівненщині
За забруднення навколишнього середовища платники податків Рівненщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 14,2 мільйонів гривень
За вісім місяців 2016 року платники податків Рівненщини перерахували до Зведеного бюджету 14,2 мільйонів гривень екологічного податку. З цієї суми 80 відсотків, або 11,4 мільйонів було зараховано до спеціального фонду місцевих бюджетів. Решта 2,8 мільйонів гривень – до загального фонду Державного бюджету України.
На сьогодні у територіальних органах фіскальної служби регіону зареєстровано понад три тисячі юридичних та фізичних осіб - платників екологічного податку, котрі здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.
«Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів», - зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.
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