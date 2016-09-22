¤

У Сарнах знову заговорили про децентралізацію

Питання об’єднання громад у Сарненському районі на Рівненщині знову набуло актуальності. Згідно перспективного плану там має бути створено 4 ОТГ. Наразі вже майже рік успішно живе лише одна – Клесівська громада.

Аби стимулювати інших до об’єднання на Сарненщину завітали консультанти проекту Пульс в рамках «Децентралізаційного марафону». Вони зустрілися з представниками сільських рад, керівництвом міста, депутатами.

Планується, що найперспективніша громада об’єднається навколо міста Сарни. До неї увійдуть 7 сільських рад. Однак погодились на таку пропозицію лише 4 сільради.

Водночас на перемовини приходили інші 2 сільські ради - Чудельська та Кричильська, які мали приєднатися до інших громад. Така ситуація сповільнила утворення громади. Тож нині у Сарнах знову почали обговорювати, у якому форматі об’єднуватися і коли.

Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер наголосила – об’єднання громад, дає нові можливості розвитку. Водночас, люди самі планують, як розвивати громаду. Усі обіцяні соціальні субвенції надаватиме держава.

Виконавчий директор РВ АМУ Тетяна Грещук переконана, що лише великою громадою люди можуть налагодити власне життя. Та головне підтягнути рівень життя у селах до рівня міст. Тож, перед районним центром Сарни стоїть особливе завдання – об’єднати потужну громаду однодумців.

До обговорення такого важливого питання для сарненчан на зустріч з фахівцями запросили Молодіжну дорадчу раду. У такий спосіб, каже міський голова Світлана Усик, вже сьогодні вдається залучати молодь до активної діяльності. Зокрема, у Сарнах вже реалізували чотири проекти від молоді.

Повідомляє проект ПУЛЬС Асоціації міст України

Переглядів: 162

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: