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На Костопільщині селяни хочуть об’єднатися з громадою іншого району

Жителі села Дюксин Костопільського району хочуть приєднатися до Оржівської громади Рівненського району

Сходи села влаштували у селі Дюксин Костопільского району.

Там люди обурилися рішенню депутатів щодо створення ОТГ. Згідно перспективного плану Дюксинська сільська рада має увійти до складу Деражненської громади Костопільського району. Села межують між собою, до Деражного усього 5 км, діти навчаються у Деражненській музичній школі, там же є хороша лікарня.

Тож депутати вирішили – таке об’єднання буде позитивним і спроможним. Громада нараховуватиме понад 6 тисяч мешканців, з них понад 1000 школярів. А це дасть змогу створити у громаді опорну школу.

Однак деякі активісти – не погоджуються з таким рішенням. Мовляв – більшість дюксинців працює в Оржеві Рівненського району, тож приєднуватись потрібно до Оржева.

На сходи села запросили консультантів проекту Пульс АМУ з питань децентралізації.

В рамках «Децентралізаційного марафону» - фахівці роз’яснили – як відбувається формування громад, основні вимоги, та переваги об’єднання. Водночас наголосили – об’єднання має бути не лише добровільним, а й спроможним. Перш ніж прийняти рішення потрібно добре подумати. Навели приклади, як нині вже живуть невеличкі ОТГ – Бабинська та Бугринська.

Сільський голова, депутати та заступник голови районної адміністрації – намагались переконати людей – що Деражненська громада має перспективу розвитку. До того ж приєднання до іншого району затягне процедуру створення ОТГ. Після тривалих обговорень та суперечок – селяни вирішили ще подумати над форматом об’єднання.

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