Мистецтво на лінії вогню

Життя – скрізь: і в школах, і на стадіонах, і на війні… А поруч із життям крокує й мистецтво, яке надихає людину триматися за це життя й творити, незважаючи ні на що.
Саме з такою ідеєю 15 вересня в МБК «Текстильник» відбулась презентація культурно-мистецького проекту «Військово-польовий АРТ». У ньому представлені, здавалося б, «буденні» речі із зони АТО, однак, пройшовши через вправні руки майстрів, вони перевтілилися у витвори мистецтва.
Серед речей представлена протитанкова граната «Муха», розписана у петриківському стилі; прикрашене вишивкою військове обмундирування; ікони із соломи на ящиках для набоїв.
Автором та куратором даного проекту став віце-президент Асоціації «Україна-Франція», рядовий боєць Національної поліції України у м. Києві Павло Ротар. Він і поділився з присутніми ідеєю створення проекту:
«Я вже третій рік служу в зоні АТО, будучи рядовим добровольчого особливого батальйону спеціального призначення «Золоті ворота». Звичайно, у боях військові користуються різноманітними речами. Я ж деякі із цих речей почав збирати, далі – передавав на ротацію, з якої такі «матеріали» віддавалися майстрам з 22 областей України. Зокрема, серед митців, які взяли участь у проекті, є також і учасники бойових дій. На виставці представлені різні види мистецтва:різьба, ткацтво,розпис, вишивка...
Особливо приємно, що ювілейна – десята – виставка відбулася саме в Рівному, адже звідси родом мої найближчі друзі-побратими. Далі така творчість помандрує в інші міста України».
Також свою руку до творення мистецтва приклали діти Рівненської художньої школи імені Анатолія Мартиненка. Учні старших класів брали участь у розписі військових речей. А майстриня із Рівного Юлія Гончарова представила на виставці традиційні рушники Поліського регіону, вишиті технікою «занизування».
Як зазначають організатори, виставка в МБК «Текстильник» триватиме впродовж місяця.
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