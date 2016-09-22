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Військові лікарі з Рівненщини повернулися із небезпечного відрядження

На території Рівненського військового госпіталю відбулась урочиста зустріч представників військово-медичного закладу, які повернулися зі Сходу України.

Групу військових лікарів зустрічали з квітами та оплесками колеги, рідні та близькі.

Як зазначив під час заходу начальник Рівненського військового госпіталю полковник медичної служби Олексій Кльонов, щоразу в небезпечне відрядження їдуть кращі із кращих. Проте в районі проведення АТО військові лікарі не тільки рятують життя військовослужбовців та цивільних, а й здобувають досвід, який узагальнюється та передається іншим спеціалістам вже на мирних територіях.

«За час проведення АТО кількість рівненських лікарів, які мають досвід роботи поблизу лінії зіткнення перевищує чотири десятки. Серед них – хірурги, анестезіологи, терапевти, невропатологи, інфекціоністи, медсестри операційних, хірургічних та загального профілю, а також лаборанти. Якщо на початку ми відправили лікарсько-сестринські бригади на своїх військових автомобілях, які було укомплектовано медичним обладнанням та усім необхідним, то зараз наші представники працюють в якості медичного персоналу одного із мобільних військових госпіталів на Донецькому напрямку, — наголосив начальник Рівненського військового госпіталю.

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