|№777 від 22.09.2016p.
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З грудня інваліди Рівненщини отримуватимуть підвищені виплати
З грудня цього року виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та на дітей-інвалідів буде проводитись у підвищених розмірах.
Так, її розмір становитиме:
для інвалідів з дитинства І групи підгрупи А – 2 561,90 грн.;
для інвалідів з дитинства І групи підгрупи Б – 1 870,50 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІ групи – 1 247,00 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІІ групи – 1 247,00 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІ груп з надбавкою на догляд – 1 247,00 грн.;
для інвалідів з дитинства ІІІ груп з надбавкою на догляд – 1 247,00 грн.;
для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) – 1 247,00 грн.;
для дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – 2 227,90 грн.;
для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 1 550,40 грн.;
для дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 561,90 грн.;
для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1 717,40 грн.;
для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 0 до 18 років – 1 309,35 грн.;
для дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд – 2 664,35 грн.;
для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд – 1 986,85 грн.;
для дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 998,35 грн.;
для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 153,85 гривень.
Як зазначають у Мінсоцполітиці, розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виходять із прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність та дітей відповідного віку, як передбачено статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (зі змінами).
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