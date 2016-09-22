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2,5 млн € пропонують конкурсантам програми Польща-Білорусь-Україна

2,5 млн € пропонують конкурсантам програми Польща-Білорусь-Україна

Залучити від 100 тисяч до 2,5 мільйонів євро зможуть конкурсанти Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, фінансованої ЄС.

Новий етап Програми розпочинається вже за місяць – 11 жовтня.

Про це розповіли експерти представництва Програми під час фотовиставки у Рівному, приуроченій святкуванню Дню Європейської Співпраці-2016.

Проекти можуть подавати неприбуткові організації - органи влади, бюджетні та громадські організації. Серед пріоритетів – соціальні послуги, заходи з охорони здоров’я, охорони культурної та природної спадщини та ін.

Так, проекти можуть фінансуватися на 90% з Євросоюзу, а 10% мають надати партнери.

22.09.2016


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