¤

Влада в Рівненській області стає Prozorro’ю

З 19 вересня розпочинається цикл семінарів для розпорядників бюджетних коштів, які перебувають у сфері управління Рівненської ОДА

Особливий акцент – на практичних заняттях застосування законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема в системі Prozorro.

Таким чином, Рівненщина однією з перших долучається до проведення відповідних семінарів, ініційованих акредитованим електронним торговельним майданчиком e-tender.ua.

Навчання проходитиме на базі Обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, за спеціально розробленою програмою.

За 5 днів семінарами планується охопити понад 300 фахівців – майбутніх спеціалістів у сфері практичного використання систем електронних закупівель з перших п’яти районів Рівненської області.

Ця діяльність вже стала пріоритетом роботи Центру – в травні цього року пройшов перший одноденний семінар спільно з майданчиком zakupki.prom.ua, в якому взяли участь 220 представників державних та комунальних установ. Таким чином, Центр співпрацює з тренерами різних електронних торговельних майданчиків, розробляючи цілу низку заходів щодо популяризації системи публічних закупівель.

Нагадаємо, головним чинником прозорості владних інституцій є перехід з 1 серпня на обов’язкове використання систем електронних закупівель, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Ефективність роботи нових систем прямо залежить від кваліфікації посадових осіб, уповноважених використовувати їх у щоденній роботі.

Відтак, головною метою на цьому етапі є підготовка кваліфікованих фахівців-практиків на місцевому рівні.

Переглядів: 142

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: