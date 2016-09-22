Влада в Рівненській області стає Prozorro’ю

З 19 вересня розпочинається цикл семінарів для розпорядників бюджетних коштів, які перебувають у сфері управління Рівненської ОДА
Особливий акцент – на практичних заняттях застосування законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема в системі Prozorro.
Таким чином, Рівненщина однією з перших долучається до проведення відповідних семінарів, ініційованих акредитованим електронним торговельним майданчиком e-tender.ua.
Навчання проходитиме на базі Обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, за спеціально розробленою програмою.
За 5 днів семінарами планується охопити понад 300 фахівців – майбутніх спеціалістів у сфері практичного використання систем електронних закупівель з перших п’яти районів Рівненської області.
Ця діяльність вже стала пріоритетом роботи Центру – в травні цього року пройшов перший одноденний семінар спільно з майданчиком zakupki.prom.ua, в якому взяли участь 220 представників державних та комунальних установ. Таким чином, Центр співпрацює з тренерами різних електронних торговельних майданчиків, розробляючи цілу низку заходів щодо популяризації системи публічних закупівель.
Нагадаємо, головним чинником прозорості владних інституцій є перехід з 1 серпня на обов’язкове використання систем електронних закупівель, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Ефективність роботи нових систем прямо залежить від кваліфікації посадових осіб, уповноважених використовувати їх у щоденній роботі.
Відтак, головною метою на цьому етапі є підготовка кваліфікованих фахівців-практиків на місцевому рівні.
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